Saiba quais devem ser as cinco mudanças no Brasil contra a Croácia

Seleção Brasileira contra a França - Foto: CBF

Aos poucos, o Brasil está conhecendo o time que o defenderá em campo na Copa do Mundo de 2026, e o time que encara a Croácia nesta terça-feira, 31, às 21h, promete ser o mais fiel possível ao oficial.

No último amistoso antes da convocação para a Copa no dia 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti deve fazer cinco mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra a França.

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Mudanças do professor

A principal novidade é o retorno de Marquinhos à zaga. Recuperado de dores no quadril, o capitão volta ao time titular no lugar de Bremer, após ter desfalcado a equipe no último compromisso.

Além dele, duas alterações acontecem por necessidade. Com as lesões de Wesley e Raphinha, ambos cortados, Ancelotti testou Ibañez na lateral direita e Luiz Henrique no setor ofensivo.

Outras duas mudanças fazem parte de ajustes na estrutura da equipe. O meio-campista Danilo aparece no lugar de Andrey Santos, enquanto João Pedro ganha a vaga de Gabriel Martinelli. Com isso, Vinícius Júnior deve atuar mais aberto pelo lado esquerdo.

Provável escalação

Embora a escalação oficial só seja confirmada na preleção, horas antes do jogo, a tendência é que o Brasil entre em campo com: Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior.

Vale ressaltar que Danilo é, até então, o único jogador oficialmente confirmado por Ancelotti na convocação do time que irá à Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.