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BRASILEIRÃO SÉRIE A

Internado, vice-artilheiro vira desfalque do Athletico contra o Bahia

Atacante foi diagnosticado com infecção viral

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

31/03/2026 - 7:30 h

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Athletico não contará com seu vice-artilheiro contra o Bahia
Athletico não contará com seu vice-artilheiro contra o Bahia -

O Esporte Clube Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 1, às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Athletico Paranaense, que não contará com um de seus principais destaques na temporada.

Trata-se do atacante Felipe Chiqueti, internado desde o último sábado, 28, após apresentar sintomas de virose. Nesta segunda-feira, 30, o Furacão informou que, após a realização de exames, o jogador foi diagnosticado com uma infecção viral.

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Felipe Chiqueti é diagnosticado com infecção viral, segue internado e desfalca o Furacão em duelo direto contra o Bahia
Felipe Chiqueti é diagnosticado com infecção viral, segue internado e desfalca o Furacão em duelo direto contra o Bahia | Foto: Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br

Ainda conforme a nota, o jovem de 21 anos apresentou boa evolução clínica desde domingo e permanece internado em um hospital de Curitiba para melhor acompanhamento médico e recuperação. No entanto, o atleta não estará à disposição do clube para o confronto contra o Esquadrão.

Veja a nota do Athletico

O Athletico Paranaense informa que, após exames realizados, foi confirmado o diagnóstico de infecção viral no atacante Felipe Chiqueti. O jogador apresentou boa evolução clínica desde o último domingo, 29. Chiqueti permanece internado para melhor acompanhamento médico e recuperação
informou o Athletico - em nota

O atacante é o vice-artilheiro do Furacão na temporada, com cinco gols marcados no Campeonato Paranaense, além de três assistências, ficando atrás apenas do colombiano Kevin Viveros. Chiqueti tem sido uma opção frequente do técnico Odair Hellmann ao longo das partidas.

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Sem Chiqueti em campo, Bahia e Athletico protagonizam um verdadeiro “duelo de seis pontos” no G-4 do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª posição na tabela, com 14 pontos conquistados, apenas dois a menos que o Furacão, que soma 16, mas tem um jogo a mais.

Em caso de triunfo azul, vermelho e branco, o Esquadrão ultrapassa o rival. Por outro lado, se o Athletico vencer, pode abrir uma vantagem de até cinco pontos na classificação.

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