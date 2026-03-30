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VELHO CONHECIDO

Atacante que brilhou no Bahia é destaque no próximo rival do Tricolor

Colombiano reencontra o Esquadrão de Aço na Fonte Nova como vice-líder do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/03/2026 - 19:06 h

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Steven Mendonza em campo pelo Athletico-PR
Steven Mendonza em campo pelo Athletico-PR -

Talvez nem o mais otimista torcedor do Athletico-PR esperasse ver o time na vice-liderança do Brasileirão — nem mesmo na oitava rodada. Próximo adversário do Bahia, o Furacão vive uma ótima fase na temporada e, atrás apenas do Palmeiras na tabela, conta com um velho conhecido pela torcida do Tricolor que tem feito a diferença em 2026.

No Rubro-Negro desde 2025 — ano do acesso à Série A conquistado na Segunda Divisão —, o atacante Steven Mendoza é um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann, com três gols e uma assistência em 11 jogos.

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Titular absoluto, o colombiano já superou o número de tentos marcados na temporada passada com menos da metade dos jogos disputados. Carinhosamente apelidado de 'Speed' ('velocidade' traduzido para o inglês) Mendoza em referência ao seu estilo de jogo, o atleta viveu seu auge da carreira no Ceará, onde marcou 20 gols em 2022.

Cinco anos antes, em 2017, o jogador fez uma boa temporada pelo Bahia, com oito tentos e três assistências em 31 jogos.

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De olho no adversário

Kevin Viveros, atacante do Athletico-PR
Kevin Viveros, atacante do Athletico-PR | Foto: José Tramontin/Athletico

Compatriota de Mendoza, o atacante Kevin Viveros é a maior contratação da história do Athletico-PR, que rendeu aproximadamente 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,5 milhões), e é o maior destaque do Furacão.

Artilheiro do time com seis gols na temporada, o colombiano balançou as redes quatro vezes nos últimos três jogos e é a principal arma do Rubro-Negro.

O Bahia recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 1º, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca se reabilitar na competição após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Remo, mas defende invencibilidade dentro de casa.

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