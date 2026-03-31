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PROBLEMAS?

Veja os possíveis desfalques do Bahia para jogo contra o Athletico

Esquadrão pode ter até quatro desfalques contra o Furacão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

31/03/2026 - 8:51 h | Atualizada em 31/03/2026 - 10:20

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Após uma longa pausa no calendário em razão da Data Fifa, o Esporte Clube Bahia volta a campo no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 1, às 20h, na Arena Fonte Nova, contra o Athletico Paranaense. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni pode ter até quatro desfalques.

Isso porque, apesar de alguns retornos importantes, o departamento médico do Esquadrão ainda não foi esvaziado, e alguns atletas não serão opção para o Tricolor de Aço. O Pivete de Aço Ruan Pablo e o goleiro Ronaldo são desfalques confirmados e já conhecidos, mas não devem ser as únicas ausências.

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Além deles, Kanu e Willian José também não devem estar à disposição de Rogério Ceni para a partida. Ao contrário de Éverton Ribeiro e Gilberto, que voltaram a treinar com o restante do elenco durante a semana de preparação para enfrentar o Furacão, o zagueiro e o atacante seguem em processo de transição física e técnica.

Havia a expectativa — ainda que pequena — de que os atletas voltassem a ser opção após os dez dias de Data Fifa. No entanto, ambos ainda estão na fase final de recuperação de suas respectivas lesões e devem permanecer vetados pelo departamento médico tricolor.

Nesta terça-feira, 31, o Bahia encerra a preparação no CT Evaristo de Macedo para o confronto diante do Athletico Paranaense.

Confira os prováveis desfalques do Bahia

  • Ruan Pablo
  • Ronaldo
  • Kanu*
  • Willian José*

*Devem ser vetados pelo departamento médico

Momento do Bahia

O Bahia retorna da pausa da Data Fifa buscando reencontrar o caminho dos triunfos após sofrer uma goleada para o Remo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 6ª posição, com 14 pontos, o Esquadrão encara o Athletico Paranaense, vice-líder com 16 pontos, em um duelo direto na briga pelo G-4 do Brasileirão.

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Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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