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SELEÇÃO BRASILEIRA

R$ 166 mil por dia: Ancelotti tem salário milionário e mira Copa do Mundo

Anúncio de renovação do treinador deve ser feito pela CBF após amistosos

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

31/03/2026 - 11:33 h

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Carlo Ancelotti é treinador da seleção brasileira
Carlo Ancelotti é treinador da seleção brasileira -

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, é o técnico mais bem pago do país. Recebendo diariamente um montante de R$166 mil, o técnico está próximo de estender o seu contrato com a CBF e assumir comando do Brasil por mais um ciclo, visando a Copa do Mundo de 2030.

Técnico mais bem pago do Brasil

Com esse cenário se concretizando, nenhum outro técnico em território nacional deve receber mais que Carlo Ancelotti, pois a CBF firmou um acordo de remuneração mensal de R$ 5 milhões, valores que devem continuar no próximo contrato.

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Segundo informações divulgadas por Jorge Nicola, as trocas recentes no Campeonato Brasileiro não afetaram o Ranking com Ancelotti em primeiro da lista. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que recebe valorização constante de Leila Pereira, mandatária do Verdão, é o treinador de clubes mais bem pago no Brasileirão, e que consequente se aproxima do valor recebido por Carlo Ancelotti.

Os recém-contratados por Flamengo e Cruzeiro, Leonardo Jardim e Artur Jorge, dividem o terceiro lugar na lista. Após eles, vem Dorival Júnior e Luis Castro, treinadores do Corinthians e do Grêmio. Renato Gaúcho fecha a lista dos cinco técnicos mais bem pagos no Brasileirão.

Ranking de treinadores mais bem pagos no país

  1. Carlo Ancelotti (Seleção Brasileira) R$ 5 milhões.
  2. Abel Ferreira (Palmeiras) R$ 3 milhões.
  3. Leonardo Jardim (Flamengo) / Artur Jorge (Cruzeiro) R$ 2,5 milhões.
  4. Dorival Júnior (Corinthians) / Luis Castro (Grêmio) R$ 2 milhões.
  5. Renato Gaúcho (Vasco) R$ 1,7 milhão.

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Desempenho de Ancelotti com a Seleção Brasileira

Na frente do comando da maior seleção do futebol mundial, Carlo Ancelotti não acumula números vistosos. Em nove partidas à frente do comando técnico da seleção, Ancelotti só saiu vitorioso em quatro confrontos, esses contra equipes como, Paraguai, Chile, Coreia do Sul e Senegal.

No último compromisso pela seleção brasileira, o Brasil perdeu por 2 a 1 contra a França, e enfrenta nesta terça-feira, 31, a equipe da Croácia.

Ancelotti em convocação
Ancelotti em convocação | Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Anúncio da renovação de Carlo Ancelotti

Em movimento contrário ao processo de contratação do treinador, a renovação de Carlo Ancelotti está encaminhada.

A tendência é que após a Data FIFA, o anúncio seja feito pela CBF, confirmou Samir Xaud, presidente da CBF.

“Já está bem conversado, conversamos antes de sair do Brasil, falamos pessoalmente, que quando chegássemos da Data Fifa iríamos assinar o contrato por mais um período, para ter tempo de estruturar um trabalho que deixará um legado. No nosso retorno da Data Fifa, vamos dar a notícia. Agora é foco nos amistosos, pena que não temos o time mais próximo do titular, mas quem estará jogando vai entrar em campo e vai mostrar trabalho porque a Copa está aí (perto). Estamos confiantes”, disse Samir Xaud à ESPN.

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