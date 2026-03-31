Bahia deve ter mudanças no time titular para duelo contra o Athletico

Ceni pode mexer no time titular contra o Athletico - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni deverá promover mudanças no time titular do Esporte Clube Bahia para a partida contra o Athletico Paranaense, válida pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 1, às 20h, o Esquadrão recebe o Furacão na Arena Fonte Nova.

Para o duelo, o comandante tricolor conta com os retornos do uruguaio Nico Acevedo e do capitão Éverton Ribeiro, além de um David Duarte melhor condicionado após lesão, mas deve seguir com a ausência do atacante titular Willian José. Com isso, a equipe inicial pode ter até quatro alterações.

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Retornos importantes animam o Tricolor

Volante de origem, Acevedo pode voltar ao time titular após cumprir suspensão, mas deve ser mantido na lateral-direita, posição em que vem atuando de forma improvisada e agradando ao técnico Rogério Ceni. O treinador, inclusive, já afirmou, em entrevista coletiva após o triunfo contra o Red Bull Bragantino, que gostaria de utilizá-lo novamente no meio-campo, mas que o uruguaio “não está deixando”.

Outra mudança provável é o retorno de Éverton Ribeiro ao time titular. O camisa 10 e capitão do Tricolor de Aço volta a ficar à disposição após mais de 20 dias afastado por conta de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, sofrida no segundo tempo da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória.

Além disso, quem também pode surgir como novidade na escalação inicial é o zagueiro David Duarte. Considerado titular da equipe comandada por Rogério Ceni, o defensor retornou de lesão na quarta-feira retrasada, dia 18, e esteve à disposição na goleada sobre o Remo, mas Gabriel Xavier foi mantido entre os titulares. Agora, após quase duas semanas recuperado, David Duarte pode retomar sua vaga ao lado de Ramos Mingo.

Outra possível alteração — que, na prática, representa a manutenção da base utilizada na rodada anterior — é a permanência de Everaldo no ataque. O jogador deve seguir como substituto de Willian José, que ainda está em processo de transição física e técnica e deve permanecer vetado pelo departamento médico.

Portanto, o técnico Rogério Ceni deve mandar o Bahia à campo com a seguinte escalação: João Paulo; Luciano Juba, Ramos Mingo, Gabriel Xavier (David Duarte) e Acevedo; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Erick); Erick Pulga, Everaldo e Kike Olivera.

Bahia mira G-4 diante do Athletico

Com possíveis novidades na equipe titular, o Bahia recebe o Athletico Paranaense diante da torcida azul, vermelha e branca, na Arena Fonte Nova, de olho em uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor de Aço soma 14 pontos e ocupa a 6ª posição na tabela, mas tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes diretos na parte de cima da classificação.