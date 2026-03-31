SÉRIE A
Novo reforço do Vitória pode estrear contra o Cruzeiro; saiba mais
Atacante de 22 anos foi apresentado na segunda-feira, 30
Por João Grassi
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Último reforço contratado pelo Esporte Clube Vitória em 2026, Renê pode fazer sua estreia na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, 1º de abril. O atacante de 22 anos foi relacionado para o compromisso em Belo Horizonte.
Apresentado nesta segunda, 30, Renê já participou de dois treinos sob comando de Jair Ventura e foi incluído na lista de 23 nomes. Caso seja acionado pelo técnico, o centroavante pode fazer sua estreia pelo Leão.
Durante entrevista coletiva, o camisa 91 já havia se colocado à disposição para entrar em campo e garantiu estar bem fisicamente. "Sim, estou pronto. A Portuguesa saiu agora da Copa do Brasil, então estava jogando".
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Cruzeiro vs Vitória
O Vitória visita o Cruzeiro às 20h desta quarta, no Mineirão, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca os primeiros três pontos como visitante na competição.
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