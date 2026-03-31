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Renato Kayzer fica fora de Cruzeiro x Vitória; Renzo é relacionado

Atacante é o artilheiro do Leão em 2026

João Grassi

Por João Grassi

31/03/2026 - 13:25 h

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Renato Kayzer
Renato Kayzer -

Jogadores que eram considerados dúvidas para o próximo jogo do Esporte Clube Vitória, Camutanga e Renato Kayzer não tiveram lesões constatadas após realização de exames. No entanto, o clube decidiu que apenas o zagueiro vai enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira, 1º.

Camutanga foi confirmado na lista de 23 atletas relacionados para a viagem rumo à Belo Horizonte, e deve atuar normalmente. Conforme informação do ge.globo e confirmada pelo portal A TARDE, Kayzer, mesmo sem lesão, foi poupado da partida.

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Por outro lado, Renzo López retorna ao grupo após se recuperar de uma lesão na parte anterior da coxa esquerda. O uruguaio disputa posição na titularidade com o novato Renê, além de Fabri e Osvaldo que já foram utilizados no centro do ataque.

Com seis gols, Kayzer é o artilheiro do Leão na temporada 2026, sendo dois desses tentos marcados no Brasileirão Série A.

Cruzeiro vs Vitória

O Vitória visita o Cruzeiro às 20h desta quarta, no Mineirão, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca os primeiros três pontos como visitante na competição.

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