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IRÃ NOS EUA

Em meio à guerra, Presidente da Fifa promete Irã na Copa do Mundo

Gianni Infantino acompanhou a goleada por 5 a 0 da Seleção Iraniana na Costa Rica

Marina Branco

Por Marina Branco

31/03/2026 - 16:49 h

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Gianni Infantino, presidente da Fifa
Gianni Infantino, presidente da Fifa -

A presença do Irã na Copa do Mundo nos Estados Unidos em meio à guerra tem sido uma grande incógnita - mas o presidente da Fifa prometeu que o país estará presente na competição.

Presente na goleada por 5 a 0 sobre a Costa Rica, em amistoso disputado nesta terça-feira, 31, Gianni Infantino garantiu o Irã na Copa mesmo com as partidas marcadas em estádios estadunidenses.

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"O Irã estará na Copa do Mundo. É por isso que estamos aqui. Estamos muito felizes porque eles são uma equipe muito, muito forte. Eu vi a equipe, conversei com os jogadores e o treinador, então está tudo bem. Os jogos do Irã serão disputados onde devem ser, de acordo com o sorteio", afirmou à AFP.

Antes do amistoso em Antalya, na Turquia, os jogadores iranianos homenagearam as vítimas da guerra, com destaque para crianças mortas no conflito. Os atletas também exibiram imagens de hospitais danificados e prédios históricos destruídos, em um gesto simbólico que chamou atenção antes da partida.

Irã homenageia vítimas da guerra
Irã homenageia vítimas da guerra | Foto: Reprodução I X

Onde serão os jogos?

Nas últimas semanas, chegou a ser ventilada a possibilidade do Irã mandar seus jogos no México. A sugestão partiu da embaixada iraniana no país, mas, segundo o jornal inglês The Times, a Fifa não considera essa alternativa.

Assim, está mantido o planejamento original - o Irã integra o Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e fará suas três partidas da fase inicial em solo norte-americano, duas em Los Angeles e uma em Seattle.

Vitória dentro de campo

Já com a bola rolando, o Irã confirmou o favoritismo e venceu a Costa Rica por 5 a 0, em mais um teste visando a preparação para o Mundial. O resultado reforça o momento esportivo da equipe, mesmo diante de um cenário político ainda instável.

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EUA Guerra Irã

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