Ex-Bahia brilha na Seleção e marca após pintura de Vini Jr; assista

Danilo abriu o placar para o Brasil contra a Croácia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O que era expectativa virou resposta dentro de campo. Cotado para ganhar uma oportunidade como titular da Seleção Brasileira contra a Croácia, nesta terça-feira, 31, o meia Danilo precisou de apenas um tempo para justificar a escolha do técnico Carlo Ancelotti. O Brasil vai vencendo por 1 a 0 até o momento da publicação.

O lance do gol foi construído em alta velocidade e com brilho individual. Em contra-ataque, Vini Jr ganhou do zagueiro na corrida, invadiu a área e, com um corte de letra, deixou três marcadores para trás antes de rolar para a chegada de Danilo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O meia finalizou de primeira, com a perna esquerda, chapando com categoria, sem chances para o goleiro Dominik Livaković.

Assista:

🌏🚨GOAL DANILO SCORES FOR BRAZIL. VINICIUS WITH AN INCREDIBLE ASSIST



CROATIA 0-1 BRAZIL



pic.twitter.com/80I2VWCHkv — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 1, 2026

O gol coroa um momento especial do jogador baiano, que já havia sido destaque mesmo na derrota para a França e agora aproveita a chance entre os titulares para confirmar sua presença na lista final dos 26 jogadores que serão convocados para a Copa do Mundo.

Carreira de Danilo

Danilo em tempos de base do Bahia | Foto: Reprodução

Revelado em Salvador e criado na região do Subúrbio Ferroviário, Danilo passou pelas categorias de base do Esporte Clube Bahia entre 2012 e 2015, mas acabou não sendo aproveitado. Depois disso, teve uma rápida passagem pelo Jacuipense, seguiu para o PFC Cajazeiras e, a partir daí, chamou atenção do Palmeiras.

No clube paulista, chegou em 2018 atuando mais avançado, como meia, mas foi recuado e se firmou como volante. Promovido ao time principal em 2020, viveu uma ascensão rápida e vitoriosa, conquistando títulos importantes como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e duas edições da Libertadores.

Já em 2022, foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Em meio a lesões e oscilações, somou 10 participações em gols ao longo de 62 partidas pela equipe inglesa.

O retorno ao futebol brasileiro aconteceu no ano passado, em uma transferência de 20 milhões de euros para o Botafogo. Na atual temporada, o meia vive grande fase e é o principal goleador do time, com seis gols marcados em 13 jogos.