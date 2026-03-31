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TUDO DEFINIDO!

Copa do Mundo tem grupos definidos com o fim da repescagem; veja lista

Turquia, Suécia, República Tcheca e Bósnia e Herzegovina avançaram ao eliminar Kosovo, Polônia, Dinamarca e Itália

Marina Branco

Por Marina Branco

31/03/2026 - 19:27 h

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Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo -

A Copa do Mundo está praticamente fechada após os resultados das repescagens europeias desta terça-feira, 31, e seis novas seleções já podem começar a sonhar com o torneio, sendo quatro vindas da Europa e duas oriundas do playoff mundial.

Entre os europeus, Turquia, Suécia, República Tcheca e Bósnia e Herzegovina avançaram ao eliminar Kosovo, Polônia, Dinamarca e Itália, respectivamente. No entanto, nem tudo está decidido, com duas vagas ainda por decidir.

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As duas últimas chances serão decididas entre RD Congo x Jamaica e Iraque x Bolívia, ainda nesta terça-feira, 31.

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Grupos da Copa do Mundo

Grupo A

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • República Tcheca

Grupo B

  • Canadá
  • Bósnia e Herzegovina
  • Catar
  • Suíça

Grupo C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Haiti
  • Escócia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguai
  • Austrália
  • Turquia

Grupo E

  • Alemanha
  • Curaçao
  • Costa do Marfim
  • Equador

Grupo F

  • Holanda
  • Japão
  • Suécia
  • Tunísia

Grupo G

  • Bélgica
  • Egito
  • Irã
  • Nova Zelândia

Grupo H

  • Espanha
  • Cabo Verde
  • Arábia Saudita
  • Uruguai

Grupo I

  • França
  • Senegal
  • Iraque ou Bolívia
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

Grupo K

  • Portugal
  • RD Congo ou Jamaica
  • Uzbequistão
  • Colômbia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Panamá
  • Gana

Novo formato da competição

Com a expansão para 48 seleções, a Copa passa a contar com 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros.

O novo modelo também inclui uma fase adicional antes das oitavas de final, elevando o total de jogos para 104, 40 a mais que na edição de 2022, no Catar.

A abertura está marcada para o dia 11 de junho, com México x África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a final será realizada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

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Tags:

copa do mundo repescagem Seleções

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