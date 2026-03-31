Copa do Mundo tem grupos definidos com o fim da repescagem; veja lista

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Taça da Copa do Mundo - Foto: Divulgação I Fifa

A Copa do Mundo está praticamente fechada após os resultados das repescagens europeias desta terça-feira, 31, e seis novas seleções já podem começar a sonhar com o torneio, sendo quatro vindas da Europa e duas oriundas do playoff mundial.

Entre os europeus, Turquia, Suécia, República Tcheca e Bósnia e Herzegovina avançaram ao eliminar Kosovo, Polônia, Dinamarca e Itália, respectivamente. No entanto, nem tudo está decidido, com duas vagas ainda por decidir.

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As duas últimas chances serão decididas entre RD Congo x Jamaica e Iraque x Bolívia, ainda nesta terça-feira, 31.

Grupos da Copa do Mundo

Grupo A

México

África do Sul

Coreia do Sul

República Tcheca

Grupo B

Canadá

Bósnia e Herzegovina

Catar

Suíça

Grupo C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

Grupo E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

Grupo F

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

Grupo G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo I

França

Senegal

Iraque ou Bolívia

Noruega

Grupo J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K

Portugal

RD Congo ou Jamaica

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L

Inglaterra

Croácia

Panamá

Gana

Novo formato da competição

Com a expansão para 48 seleções, a Copa passa a contar com 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros.

O novo modelo também inclui uma fase adicional antes das oitavas de final, elevando o total de jogos para 104, 40 a mais que na edição de 2022, no Catar.

A abertura está marcada para o dia 11 de junho, com México x África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a final será realizada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.