TUDO DEFINIDO!
Copa do Mundo tem grupos definidos com o fim da repescagem; veja lista
Turquia, Suécia, República Tcheca e Bósnia e Herzegovina avançaram ao eliminar Kosovo, Polônia, Dinamarca e Itália
Por Marina Branco
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A Copa do Mundo está praticamente fechada após os resultados das repescagens europeias desta terça-feira, 31, e seis novas seleções já podem começar a sonhar com o torneio, sendo quatro vindas da Europa e duas oriundas do playoff mundial.
Entre os europeus, Turquia, Suécia, República Tcheca e Bósnia e Herzegovina avançaram ao eliminar Kosovo, Polônia, Dinamarca e Itália, respectivamente. No entanto, nem tudo está decidido, com duas vagas ainda por decidir.
As duas últimas chances serão decididas entre RD Congo x Jamaica e Iraque x Bolívia, ainda nesta terça-feira, 31.
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Grupos da Copa do Mundo
Grupo A
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- República Tcheca
Grupo B
- Canadá
- Bósnia e Herzegovina
- Catar
- Suíça
Grupo C
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
- Turquia
Grupo E
- Alemanha
- Curaçao
- Costa do Marfim
- Equador
Grupo F
- Holanda
- Japão
- Suécia
- Tunísia
Grupo G
- Bélgica
- Egito
- Irã
- Nova Zelândia
Grupo H
- Espanha
- Cabo Verde
- Arábia Saudita
- Uruguai
Grupo I
- França
- Senegal
- Iraque ou Bolívia
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
Grupo K
- Portugal
- RD Congo ou Jamaica
- Uzbequistão
- Colômbia
Grupo L
- Inglaterra
- Croácia
- Panamá
- Gana
Novo formato da competição
Com a expansão para 48 seleções, a Copa passa a contar com 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros.
O novo modelo também inclui uma fase adicional antes das oitavas de final, elevando o total de jogos para 104, 40 a mais que na edição de 2022, no Catar.
A abertura está marcada para o dia 11 de junho, com México x África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a final será realizada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.
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