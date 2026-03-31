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SEM O CAPITÃO

Por que Cristiano Ronaldo não vai jogar por Portugal contra os EUA?

As duas seleções se enfrentam no último amistoso da Data Fifa nesta terça-feira, 31, às 20h15

Marina Branco

Por Marina Branco

31/03/2026 - 18:37 h

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Cristiano Ronaldo por Portugal
Cristiano Ronaldo por Portugal -

Com a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo chegando, a Seleção Portuguesa precisa começar a se acostumar a viver sem seu maior craque - e o jogo desta terça-feira, 31, às 20h15, deve ajudar o elenco a vislumbrar essa realidade.

Portugal e Estados Unidos se encontram em mais um amistoso sem Cristiano, que não foi convocado para a Data Fifa por lesão. O atacante foi vetado pelo departamento médico após sofrer uma lesão muscular na coxa direita no fim de fevereiro.

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Com isso, o principal nome da seleção portuguesa ficou fora dos compromissos de março, incluindo o duelo anterior contra o México, em que Portugal empatou em 0 a 0.

Números com e sem CR7

Desde 2016, Portugal disputou 29 partidas sem Cristiano Ronaldo, com 17 vitórias, oito empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 67,8%.

Com o atacante em campo, os números são ligeiramente superiores - em 103 jogos, foram 65 vitórias, 22 empates e 16 derrotas, com aproveitamento de 70,2%.

Sem o capitão, Portugal deve ir a campo com Sá; Dalot, Gonçalo Inácio, Renato Veiga e João Cancelo; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição e Roberto Martínez (técnico).

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Tags:

copa do mundo cristiano ronaldo Portugal

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