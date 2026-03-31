Clube baiano contrata filho de cantor de pagode para jogar Baianão

Flávio Jr., filho de Flavinho do Pagodart - Foto: Divulgação I Penta Entretenimento

O mundo do pagode e do futebol estão se encontrando dentro do Barreiras FC - filho do cantor Flavinho, do Pagodart, o atacante Flávio Jr., de 23 anos, assinou contrato nesta terça-feira, 31, e passa a integrar o elenco que disputará a segunda divisão do Baianão em 2026.

O acerto marca um novo passo na carreira do jogador, que vem acumulando experiências no futebol, incluindo passagens pelo Botafogo-BA e pelo SV Westerhausen, da Alemanha, trajetória que contribuiu para sua evolução dentro de campo.

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Emoção em família

A conquista foi celebrada publicamente pelo pai, que relembrou momentos difíceis recentes antes de dividir a alegria com o público.

"Recebi uma notícia maravilhosa hoje. E como vocês sofreram comigo um momento que foi muito forte na minha vida, que foi a morte de Paulinha (esposa de Flavinho que faleceu de câncer em 2024), hoje quero compartilhar um momento muito forte da minha vida, mas esse momento é de alegria", disse o cantor.

"Flavinho conseguiu assinar um contrato, está trabalhando em um clube muito importante, vai jogar a segunda divisão do Campeonato Baiano. Hoje eu vivi um daqueles momentos que não dá pra explicar direito… só sentir", continuou.

"Ver meu filho assinando com o Barreiras Futebol Clube me fez lembrar de tudo: do começo, dos sonhos, da dedicação silenciosa, das vezes que ninguém viu mas ele continuou", reconheceu.

"Você sempre foi focado, sempre foi determinado… e hoje tá colhendo o que plantou. Tenho muito orgulho de você, meu filho. De verdade. Tô feliz, emocionado e na torcida por cada passo seu. Isso é só o começo", finalizou.

Novo desafio na carreira

Para Flávio Jr., o contrato representa mais do que uma oportunidade esportiva, mas sim a consolidação de um processo de amadurecimento dentro e fora de campo. "Estou muito feliz por essa oportunidade", afirmou.

"Venho trabalhando há bastante tempo, passando por diferentes experiências que me ajudaram a amadurecer como atleta e como pessoa. Chegar ao Barreiras é um passo importante na minha carreira e quero aproveitar ao máximo, dar meu melhor dentro de campo e conquistar grandes coisas com o grupo", completou.