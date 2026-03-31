Amistoso entre Brasil e Croácia terá dezesseis substituições
Acordo entre as seleções amplia número de trocas no último teste antes da Copa do Mundo
Por Marina Branco
Na última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo, Ancelotti nunca teve seu time ideal jogando junto - mas está fazendo de tudo para testar configurações de jogadores o máximo possível.
O amistoso entre Seleção Brasileira e Croácia, nesta terça-feira, 31, às 21h, em Orlando, terá uma mudança importante para aumentar a rodagem do time - cada equipe poderá fazer até oito substituições ao longo da partida.
A decisão foi tomada em comum acordo entre as duas seleções e confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol horas antes do confronto. No amistoso anterior, contra a França, o limite havia sido de seis alterações por lado.
O duelo será disputado no Camping World Stadium e encerra a preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes do anúncio da lista definitiva.
Escalação encaminhada
Para o confronto, a tendência é que o Brasil entre em campo com: Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior.
Apesar do recente trauma, o retrospecto geral ainda favorece amplamente a Seleção Brasileira. O último encontro entre as equipes foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.
No histórico geral, porém, a Croácia nunca venceu a Canarinha, com três vitórias brasileiras e dois empates no confronto direto.
