ELE QUER TESTAR!

Amistoso entre Brasil e Croácia terá dezesseis substituições

Acordo entre as seleções amplia número de trocas no último teste antes da Copa do Mundo

Por Marina Branco

31/03/2026 - 17:09 h

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Na última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo, Ancelotti nunca teve seu time ideal jogando junto - mas está fazendo de tudo para testar configurações de jogadores o máximo possível.

O amistoso entre Seleção Brasileira e Croácia, nesta terça-feira, 31, às 21h, em Orlando, terá uma mudança importante para aumentar a rodagem do time - cada equipe poderá fazer até oito substituições ao longo da partida.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as duas seleções e confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol horas antes do confronto. No amistoso anterior, contra a França, o limite havia sido de seis alterações por lado.

O duelo será disputado no Camping World Stadium e encerra a preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes do anúncio da lista definitiva.

Escalação encaminhada

Para o confronto, a tendência é que o Brasil entre em campo com: Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior.

Apesar do recente trauma, o retrospecto geral ainda favorece amplamente a Seleção Brasileira. O último encontro entre as equipes foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.

No histórico geral, porém, a Croácia nunca venceu a Canarinha, com três vitórias brasileiras e dois empates no confronto direto.

