VERGONHA
Itália sofre vexame histórico e fica de fora da Copa do Mundo 2026
Tetracampeã cai nos pênaltis e ficará ao menos 12 anos sem disputar um Mundial
Por Lucas Vilas Boas
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A Itália está fora da Copa do Mundo de 2026. Pela repescagem final das Eliminatórias da Europa, os italianos empataram em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina e foram eliminados na disputa de pênaltis após terminar em 4 a 1.
O duelo começou de forma positiva para a Itália, que abriu o placar logo aos 15 minutos com Moise Kean batendo de primeira. A expulsão do zagueiro Bastino no final do primeiro tempo, contudo, mudou os rumos da partida.
A Bósnia passou a controlar as ações e, apesar das diversas tentativas de 'cera' por parte dos italianos, o atacante Tabaković deixou tudo igual aos 35 minutos da segunda etapa. A igualdade se manteve durante a prorrogação, forçando a disputa de pênaltis, que terminou 4 a 1 a favor da equipe mandante.
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Com o resultado, a Itália passa a ficar de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva pela primeira vez na história (2018, 2022 e 2026). O último Mundial que contou com a participação dos italianos foi em 2014, disputado no Brasil.
Por outro lado, a seleção de Bósnia e Herzegovina faz história e garante vaga na segunda Copa de sua história, após também ter disputado a edição de 2014. Na ocasião, a equipe caiu no Grupo F ao lado de Argentina, Nigéria e Irã, mas terminou a primeira fase na terceira colocação e caiu ainda na etapa de grupos.
Além da Bósnia, a Suécia, a Turquia e a República Tcheca venceram seus respectivos jogos contra Polônia, Kosovo e Dinamarca e também garantiram vaga no Mundial.
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