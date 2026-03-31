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VERGONHA

Itália sofre vexame histórico e fica de fora da Copa do Mundo 2026

Tetracampeã cai nos pênaltis e ficará ao menos 12 anos sem disputar um Mundial

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

31/03/2026 - 18:34 h

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Itália perdeu a vaga na Copa do Mundo para a Bósnia e Herzegovina
Itália perdeu a vaga na Copa do Mundo para a Bósnia e Herzegovina -

A Itália está fora da Copa do Mundo de 2026. Pela repescagem final das Eliminatórias da Europa, os italianos empataram em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina e foram eliminados na disputa de pênaltis após terminar em 4 a 1.

O duelo começou de forma positiva para a Itália, que abriu o placar logo aos 15 minutos com Moise Kean batendo de primeira. A expulsão do zagueiro Bastino no final do primeiro tempo, contudo, mudou os rumos da partida.

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A Bósnia passou a controlar as ações e, apesar das diversas tentativas de 'cera' por parte dos italianos, o atacante Tabaković deixou tudo igual aos 35 minutos da segunda etapa. A igualdade se manteve durante a prorrogação, forçando a disputa de pênaltis, que terminou 4 a 1 a favor da equipe mandante.

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Com o resultado, a Itália passa a ficar de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva pela primeira vez na história (2018, 2022 e 2026). O último Mundial que contou com a participação dos italianos foi em 2014, disputado no Brasil.

Por outro lado, a seleção de Bósnia e Herzegovina faz história e garante vaga na segunda Copa de sua história, após também ter disputado a edição de 2014. Na ocasião, a equipe caiu no Grupo F ao lado de Argentina, Nigéria e Irã, mas terminou a primeira fase na terceira colocação e caiu ainda na etapa de grupos.

Além da Bósnia, a Suécia, a Turquia e a República Tcheca venceram seus respectivos jogos contra Polônia, Kosovo e Dinamarca e também garantiram vaga no Mundial.

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Copa do Mundo 2026 Itália

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