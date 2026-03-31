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ECONOMIA

Amistosos da Seleção movimentam mais de R$ 260 milhões nos EUA

Apesar de não ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo, Orlando conseguiu lucrar com o pré-torneio

Marina Branco

Por Marina Branco

31/03/2026 - 19:02 h | Atualizada em 31/03/2026 - 19:19

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Casemiro e Modric em Orlando
Casemiro e Modric em Orlando -

Ganhando ou perdendo, é fato que a Seleção Brasileira carrega multidões onde vai - e os Estados Unidos têm aproveitado os frutos dos amistosos disputados pela Canarinha em solo estadunidense.

Mesmo de fora da lista oficial de sedes da Copa do Mundo, Orlando pôde lucrar um pouco com o torneio. Durante esta Data Fifa, a cidade da Flórida recebeu diversos amistosos, movimentando cerca de 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 261 milhões) com a presença de seleções como o Brasil, Colômbia e Croácia.

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O impacto financeiro envolve setores como hotelaria, transporte, alimentação e entretenimento, impulsionado pelo projeto "Road to 2026", que usa o futebol para promover o turismo pré-Mundial.

A campanha promocional incluiu ações simbólicas, como a participação de Casemiro e Luka Modrić em parques da cidade para divulgar o amistoso entre Brasil e Croácia.

Base alternativa para torcedores

A estratégia também passa por explorar a localização e a infraestrutura local. Segundo Matej, Orlando pode funcionar como ponto de apoio para quem pretende circular entre cidades-sede do Mundial.

"Estrategicamente, Orlando é uma excelente base para quem deseja explorar as cidades-sede combinando a Copa do Mundo com tudo que podemos oferecer", afirmou Casandra Matej, CEO da Visit Orlando.

No entanto, um dos motivos para a cidade não ter sido escolhida como sede foi justamente a estrutura do Camping World Stadium, que não atende plenamente às exigências da Fifa. O estádio, inclusive, já passa por reformas visando se adequar ao padrão internacional para eventos futuros.

Lucros

A presença das seleções elevou a taxa de ocupação da rede hoteleira, com reservas 1,7% acima da média para uma cidade que já recebe cerca de 75 milhões de turistas por ano.

Além disso, eventos de futebol na região costumam atrair forte presença internacional, com cerca de 50% do público formado por turistas, segundo dados locais.

Último teste antes da Copa

Orlando recebeu na última quinta-feira, 26, a vitória da Croácia sobre a Colômbia por 2 a 1 e será palco, nesta terça-feira, 31, do amistoso entre Brasil e Croácia, às 21h.

O duelo marca o último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da convocação final para a Copa do Mundo, prevista para 18 de maio.

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Tags:

copa do mundo economia seleção brasileira

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