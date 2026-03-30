Ex-Bahia pode ganhar chance e ser titular da Seleção Brasileira pela primeira vez

Danilo em treino pela Seleção brasileira - Foto: Reprodução / Redes sociais

Formado nas divisões de base do Esporte Clube Bahia, o meia Danilo é um dos principais nomes cotados para ser titular no próximo amistoso da Seleção Brasileira contra o time da Croácia, nesta terça-feira, 31.

Danilo começou no banco de reservas na partida contra a França, na derrota pelo placar de 2 a 1 na última quinta-feira, 26. O meia, que é baiano de Salvador, entrou no decorrer da partida e foi um dos destaques do time de Ancelotti mesmo com a derrota.

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Pronto para jogar

Danilo se mostrou pronto e disponível para começar jogando, e até em uma possível posição mais avançada caso Carlo Ancelotti opte por colocá-lo como titular contra a Croácia. Se começar jogando, será a sua primeira vez com titular da Seleção Brasileira.

"Revezamos no treino, mas ninguém sabe o time ainda. Só vamos saber amanhã ou terça, quando ele (Ancelotti) passar a escalação, mas se precisar estou preparado sim para entrar e dar meu melhor. Me sinto à vontade. Nas três posições do meio, estou confiante. No Botafogo, fazia meio que esse papel com o antigo treinador, o Anselmi. Me preparei bem na pré-temporada com ele. Temos Bruno (Guimarães), o Andrey, então estamos bem de meias. Mas costumo fazer isso no Botafogo, o box-to-box, e estou preparado para fazer", destacou Danilo em coletiva neste domingo.

Reencontro com o ex-treinador

Danilo destacou a conversa que teve com Davide Ancelotti, que treinou a equipe do Botafogo no ano de 2025, e que agora voltou a fazer parte da comissão técnica do Brasil.

"Comecei com o Davide ano passado. Todo mundo fala que eu ser convocado tem um pouco do dedo dele. Mas também o que eu estou fazendo no Botafogo, graças a Deus sou vice-artilheiro, estou jogando bem. Claro, a fase não está boa (no clube), mas além de trabalhar com o Davide, meu papel dentro de campo no dia a dia ajudou bastante para eu estar aqui."

"É um privilégio para mim trabalhar com os dois. Acredito que eles têm a mesma ideia de trabalho. Estou muito feliz de estar com eles e poder pegar mais experiência com Carlo Ancelotti", disse.

Carreira de Danilo

Natural de Salvador e morador da região do Subúrbio Ferroviário na infância, Danilo atuou na base do Bahia entre 2012 e 2015, mas acabou dispensado. Após breve passagem no Jacuipense, o meia seguiu ao PFC Cajazeiras, e só então foi descoberto pelo Palmeiras.

Danilo chegou ao Palmeiras em 2018, ainda atuando como meia-atacante, mas teve sua posição adaptada e subiu ao profissional em 2020 como volante. A carreira no Verdão foi meteórica, conquistado Copa do Brasil, Brasileirão e duas Libertadores.

Em 2022, Danilo foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Entre lesões, além de altos e baixos, o meia participou de 10 gols em 62 partidas.

Danilo retorno ao futebol brasileiro no ano passado, em negociação de 20 milhões de euros entre Botafogo e Nottingham Forest. Na atual temporada, o baiano é o artilheiro do Alvinegro com 6 gols em 13 partidas.