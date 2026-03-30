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HISTÓRICO

Piauí vence primeira partida na história da Copa do Nordeste

Partida terminou com o placar de 1 a 0 neste domingo, 29

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

30/03/2026 - 8:03 h

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Piauí e Sousa-PB em campo pela Copa do Nordeste
Piauí e Sousa-PB em campo pela Copa do Nordeste -

O Piauí, estreante na Copa do Nordeste, conseguiu um marco histórico na noite do último domingo, 29, ao vencer a equipe do Sousa-PB pelo placar de 1 a 0. A partida aconteceu no Estádio do Albertão e consagrou a primeira vitória do time na história da competição regional.

O gol do Piauí foi marcado pelo zagueiro Thuram, após cobrança de escanteio aos 18 minutos de partida. O Piauí tem dois jogos na competição, com uma vitória, uma derrota, um gol marcado e um sofrido.

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Com os resultados da rodada, o grupo B do Nordestão segue equilibrado com a Juazeirense e o Botafogo-PB liderando com quatro pontos cada, com a equipe baiana liderando o grupo por conta do saldo de gols. Piauí e Confiança seguem com três pontos e o CRB fecha a tabela com apenas um ponto conquistado.

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Próximo compromisso do Piauí na Copa do Nordeste

A próxima partida do Piauí é contra a equipe do Fluminense do Piauí. Duelo regional no qual tem protagonizado partidas importantes para ambas as equipes ao longo das últimas temporadas. A partida acontece na próxima quarta-feira, 8, às 19h30.

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Tags:

Copa do Nordeste 2026 futebol brasileiro

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