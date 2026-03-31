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SUPERSTIÇÃO DO HEXA

Turquia volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde o ano do penta

Em 2002, os turcos foram eliminados pelo Brasil na semifinal e conquistaram o terceiro lugar

Marina Branco

Por Marina Branco

31/03/2026 - 20:10 h

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Arda Guler, craque da Turquia
Arda Guler, craque da Turquia -

A Turquia está de volta à Copa do Mundo, e essa pode ser uma excelente notícia para os brasileiros supersticiosos. A seleção europeia venceu o Kosovo por 1 a 0 e confirmou presença no torneio de 2026, encerrando um jejum de 24 anos fora da competição - justamente desde a última vez que o Brasil foi campeão.

O gol decisivo saiu já aos 53 minutos do segundo tempo. Kerem Aktürkoğlu recebeu dentro da área e finalizou de pé direito, cara a cara com o goleiro, garantindo a classificação.

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Retorno após campanha histórica

A última participação da Turquia em Copas foi em 2002, ano do pentacampeão, e ficou marcada como a melhor campanha da história do país. Naquele Mundial, a equipe terminou na terceira colocação, dois abaixo do Brasil.

Na fase de grupos, avançou em segundo lugar em uma chave que contava com Brasil, Costa Rica e China. No mata-mata, eliminou Japão (1 a 0) e Senegal (1 a 0, na prorrogação), antes de cair para o Brasil na semifinal, também por 1 a 0, com gol de Ronaldo Fenômeno.

Na disputa pelo terceiro lugar, venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 e garantiu o pódio.

Grupo definido

Com o resultado, a Turquia completa o Grupo D da Copa do Mundo, que será formado por Estados Unidos, Paraguai, Austrália e a própria equipe turca. Agora, todas as seleções já conhecem seus adversários na fase inicial do torneio, que começa no dia 11 de junho.

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Tags:

copa do mundo seleção brasileira turquia

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