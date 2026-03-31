Ignorado por Ancelotti, volante brasileiro é alvo de gigante espanhol

Siga o A TARDE no Google

Éderson pelo Atalanta - Foto: Atalanta

Ancelotti não considerou a presença dele nas convocações da Seleção Brasileira para os amistosos pré-Copa do Mundo, mas a Europa está de olho no volante Éderson, muito cotado pelo clube espanhol Atlético de Madrid.

Os colchoneros iniciaram movimentações para contratar o jogador da Atalanta para a temporada 26/27, chegando a ir até a Itália para tratativas. De acordo com o jornal espanhol Marca, o diretor esportivo Mateu Alemany viajou para falar diretamente com Antonio Percassi, presidente do clube de Bérgamo, para acelerar as negociações.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Proposta

O clube espanhol trabalha com uma proposta inicial na casa de 35 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões), podendo chegar a 40 milhões com bônus. A Atalanta, no entanto, estipula o valor do meio-campista em 50 milhões de euros.

Com contrato até 2027, a próxima janela representa a última grande oportunidade para o clube italiano negociar o atleta por cifras elevadas antes da reta final do vínculo.

Além da transferência, o projeto esportivo inclui um salário estimado entre 4 e 5 milhões de euros anuais para o brasileiro.

Interesse antigo

O técnico Diego Simeone acompanha Éderson há mais tempo e vê no jogador um perfil ideal para reforçar o meio-campo, unindo intensidade física, capacidade de marcação e participação ofensiva.

A chegada do brasileiro seria uma resposta a problemas recorrentes no setor, que convive com lesões frequentes de nomes como Johnny Cardoso e Pablo Barrios, além do avanço da idade de Koke.

Ancelotti não vê

Apesar do destaque na Itália, Éderson ainda não conseguiu se firmar com a Amarelinha sob o comando de Carlo Ancelotti.

Em 2025, foi convocado para os jogos contra Paraguai e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não entrou em campo em nenhuma das partidas, permanecendo no banco.