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INTERESSE ANTIGO

Ignorado por Ancelotti, volante brasileiro é alvo de gigante espanhol

Éderson está sendo cotado pelo Atlético de Madrid, que fez uma proposta de quase R$ 200 milhões

Marina Branco

Por Marina Branco

31/03/2026 - 19:37 h

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Éderson pelo Atalanta
Éderson pelo Atalanta -

Ancelotti não considerou a presença dele nas convocações da Seleção Brasileira para os amistosos pré-Copa do Mundo, mas a Europa está de olho no volante Éderson, muito cotado pelo clube espanhol Atlético de Madrid.

Os colchoneros iniciaram movimentações para contratar o jogador da Atalanta para a temporada 26/27, chegando a ir até a Itália para tratativas. De acordo com o jornal espanhol Marca, o diretor esportivo Mateu Alemany viajou para falar diretamente com Antonio Percassi, presidente do clube de Bérgamo, para acelerar as negociações.

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Proposta

O clube espanhol trabalha com uma proposta inicial na casa de 35 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões), podendo chegar a 40 milhões com bônus. A Atalanta, no entanto, estipula o valor do meio-campista em 50 milhões de euros.

Com contrato até 2027, a próxima janela representa a última grande oportunidade para o clube italiano negociar o atleta por cifras elevadas antes da reta final do vínculo.

Além da transferência, o projeto esportivo inclui um salário estimado entre 4 e 5 milhões de euros anuais para o brasileiro.

Interesse antigo

O técnico Diego Simeone acompanha Éderson há mais tempo e vê no jogador um perfil ideal para reforçar o meio-campo, unindo intensidade física, capacidade de marcação e participação ofensiva.

A chegada do brasileiro seria uma resposta a problemas recorrentes no setor, que convive com lesões frequentes de nomes como Johnny Cardoso e Pablo Barrios, além do avanço da idade de Koke.

Ancelotti não vê

Apesar do destaque na Itália, Éderson ainda não conseguiu se firmar com a Amarelinha sob o comando de Carlo Ancelotti.

Em 2025, foi convocado para os jogos contra Paraguai e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não entrou em campo em nenhuma das partidas, permanecendo no banco.

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Tags:

Atlético de Madrid Ederson seleção brasileira

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