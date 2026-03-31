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"PEDIMOS DESCULPAS"

Técnico da Itália desabafa após ausência na Copa: "Não merecíamos"

Ex-jogador admite dor por ausência inédita em três Mundiais consecutivos

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

31/03/2026 - 19:51 h

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Gennaro Gattuso, técnico da Itália
Gennaro Gattuso, técnico da Itália -

A derrota da Itália para a Bósnia e Herzegovina foi sentida bastante pelo ex-volante Gennaro Gattuso, ídolo do futebol italiano e atual treinador da seleção. Fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a equipe foi eliminada na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal nesta terça-feira, 31.

O ex-jogador esteve presente no elenco da última conquista mundial da Itália, em 2006, e descreveu a partida como uma "ferida". A Itália jogou uma Copa pela última vez em 2014, na edição realizada no Brasil.

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"Não merecíamos isso. Mostramos paixão, jogamos com 10 homens desde o minuto 40. Estamos tristes, mas isso é futebol. Estou orgulhoso da minha equipe. Estamos feridos", disse o treinador.

É uma verdadeira pena, mas isto é futebol. É um golpe duro. Estou orgulhoso dos meus jogadores.
Gennaro Gattuso

"Os meus jogadores me surpreenderam hoje com a garra, a dedicação que demonstraram em campo. Estivemos nas trincheiras e soubemos nos manter no jogo. Não vamos ao Mundial pela terceira vez. Peço desculpa pessoalmente por não ter conseguido. O meu futuro? Honestamente, falar do meu futuro não é importante. Hoje o importante era levar a Itália ao Mundial. Vamos levar esta exibição, mas dói e... Pedimos desculpas.", completou.

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A Bósnia, por outro lado, fez história ao se classificar para a sua segunda Copa do Mundo, após ter participado da edição de 2014. No Grupo F ao lado de Argentina, Nigéria e Irã, a seleção terminou na terceira colocação.

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