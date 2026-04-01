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Bahia vence o América-MG e emplaca 4º triunfo seguido na Série A1

Com o resultado, as Mulheres de Aço chegaram ao 3º lugar no Brasileirão Feminino

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/04/2026 - 18:28 h

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Bahia vence e embala na Série A1
Bahia vence e embala na Série A1 -

Se nos dois primeiros jogos do Brasileirão Feminino Série A1 o Esporte Clube Bahia apenas havia sido derrotado, após a vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, nesta quarta-feira, 1, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas engatou o quarto triunfo consecutivo na competição e assumiu a terceira posição na tabela, com 12 pontos.

As Mulheres de Aço entraram em campo com: Yanne; Dan (Isa Fernandes), Tchula, Mila Santos (Carol Martins); Ângela, Raquel, Ju Oliveira (Dany Silva); Cássia, Wendy, Roque (Helô) e Gica (Martina).

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Na próxima rodada da A1, o Bahia enfrenta o Flamengo. A partida acontece no dia 20 de abril, às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro.

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O jogo

Pressionando desde o início, o Bahia não demorou para abrir o placar. Aos sete minutos, o gol saiu dos pés de Cássia, após lançamento de Roque. O América-MG chegou ao empate aos 23 minutos, em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, aos 33 minutos, Raquel recolocou o Bahia à frente do placar. Já aos 49, Dany ampliou e deu números finais à partida.

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Tags:

Brasileirão Feminino A1 Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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