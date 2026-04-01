VOCÊ SABIA?
Aos sete anos, Endrick começou carreira em escolinha do Bahia
O craque da Seleção Brasileira foi revelado na escolinha e seguiu para o Palmeiras com onze anos de idade
Por Marina Branco
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Endrick virou o nome do Brasil depois de, com apenas 15 minutos em campo, sofrer um pênalti, dar uma assistência e mudar o jogo contra a Croácia no amistoso pré-Copa do Mundo - mas o caminho dele começa muito cedo, passando até pelo Bahia.
Destaque no Palmeiras, no Real Madrid e hoje jogador do Lyon, Endrick começou sua trajetória no futebol com ligação direta com o Bahia. Natural de Taguatinga, no Distrito Federal, o atacante teve seus primeiros contatos com a bola em uma escolinha de futsal vinculada ao clube baiano, localizada no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás.
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O início
Ainda aos sete anos, Endrick já chamava atenção por atuar em categorias acima da sua idade. Mesmo sendo criança, enfrentava adversários até seis anos mais velhos e se destacava pela qualidade técnica, especialmente com a perna esquerda.
A evolução rápida levou Endrick ao Palmeiras em 2016, quando tinha apenas 11 anos. A partir dali, o atacante construiu a base que o transformaria em uma das principais promessas do futebol brasileiro.
Hoje, aos 19 anos, já soma atuações pela Seleção Brasileira, consolidando uma trajetória meteórica iniciada ainda na infância e que, curiosamente, teve como ponto de partida uma escolinha rodeada pelo escudo do Bahia.
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