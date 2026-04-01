Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOCÊ SABIA?

Aos sete anos, Endrick começou carreira em escolinha do Bahia

O craque da Seleção Brasileira foi revelado na escolinha e seguiu para o Palmeiras com onze anos de idade

Marina Branco

Por Marina Branco

01/04/2026 - 16:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Endrick na escolinha
Endrick na escolinha -

Endrick virou o nome do Brasil depois de, com apenas 15 minutos em campo, sofrer um pênalti, dar uma assistência e mudar o jogo contra a Croácia no amistoso pré-Copa do Mundo - mas o caminho dele começa muito cedo, passando até pelo Bahia.

Destaque no Palmeiras, no Real Madrid e hoje jogador do Lyon, Endrick começou sua trajetória no futebol com ligação direta com o Bahia. Natural de Taguatinga, no Distrito Federal, o atacante teve seus primeiros contatos com a bola em uma escolinha de futsal vinculada ao clube baiano, localizada no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória x Cruzeiro terá ação de conscientização do autismo
Torcida espanhola comete islamofobia e é repreendida por Yamal
Cadu Santoro explica contratação de Léo Vieira: "Sempre foi primeira opção"

O início

Ainda aos sete anos, Endrick já chamava atenção por atuar em categorias acima da sua idade. Mesmo sendo criança, enfrentava adversários até seis anos mais velhos e se destacava pela qualidade técnica, especialmente com a perna esquerda.

Endrick na escolinha
Endrick na escolinha | Foto: Reprodução I X

A evolução rápida levou Endrick ao Palmeiras em 2016, quando tinha apenas 11 anos. A partir dali, o atacante construiu a base que o transformaria em uma das principais promessas do futebol brasileiro.

Hoje, aos 19 anos, já soma atuações pela Seleção Brasileira, consolidando uma trajetória meteórica iniciada ainda na infância e que, curiosamente, teve como ponto de partida uma escolinha rodeada pelo escudo do Bahia.

Endrick na escolinha
Endrick na escolinha | Foto: Reprodução I X

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia Endrick seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Endrick na escolinha
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Endrick na escolinha
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Endrick na escolinha
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Endrick na escolinha
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x