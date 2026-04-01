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SÉRIE A

Vitória sofre três gols no primeiro tempo e perde para o Cruzeiro

Leão da Barra teve atuação abaixo das expectativas no Mineirão

João Grassi

Por João Grassi

01/04/2026 - 22:01 h

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Renzo López foi titular pelo Vitória na derrota contra o Cruzeiro
Renzo López foi titular pelo Vitória na derrota contra o Cruzeiro -

Em atuação abaixo das expectativas, o Esporte Clube Vitória foi derrotado pelo Cruzeiro com o placar de 3 a 0, nesta quarta-feira, 1º. A partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Sem se encontrar no primeiro tempo, o Vitória viu a equipe da casa ter um gol anulado pelo VAR logo no começo. O Leão apresentou pouca resistência e foi vazado três vezes entre os minutos 33 e 39: Christian, Kauã Moraes e Kaio Jorge marcaram.

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Classificação e próximo compromisso

Com a derrota, a equipe comandada por Jair Ventura estaciona nos 10 pontos e continua, no momento, na 11ª posição na classificação. O Cruzeiro, que venceu pela primeira vez na competição, ocupa a 18ª colocação e salta para sete pontos.

O Vitória volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, 5, contra a Chapecoense. A bola rola às 16h na Arena Condá, na cidade de Chapecó, em duelo válido pela rodada 10.

Matheuzinho em lance de ataque do Vitória
Matheuzinho em lance de ataque do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 3x0 Vitória

9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 01/04/2026

Horário: 20h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quarto árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Público: 23.907 pessoas

Cartões amarelos: Baralhas, Cacá e Martínez (Vitória) / Matheus Pereira (Cruzeiro)

Gols: Christian aos 33' 1T, Kauã Moraes aos 36' 1T e Kaio Jorge aos 39' 1T

Escalações

Cruzeiro: Matheus Cunha; William (Fagner), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Moraes; Matheus Henrique e Gerson (Lucas Romero); Arroyo (Wanderson), Christian (Bruno Rodrigues) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Chico da Costa). Técnico: Artur Jorge.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Baralhas e Martínez (Edenilson); Erick (Lucas Silva), Aitor Cantalapiedra (Diego Tarzia) e Matheuzinho (Zé Vitor); Renzo López (Renê). Técnico: Jair Ventura.

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Tags:

campeonato brasileiro ec vitória

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