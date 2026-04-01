SÉRIE A
Vitória sofre três gols no primeiro tempo e perde para o Cruzeiro
Leão da Barra teve atuação abaixo das expectativas no Mineirão
Por João Grassi
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Em atuação abaixo das expectativas, o Esporte Clube Vitória foi derrotado pelo Cruzeiro com o placar de 3 a 0, nesta quarta-feira, 1º. A partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.
Sem se encontrar no primeiro tempo, o Vitória viu a equipe da casa ter um gol anulado pelo VAR logo no começo. O Leão apresentou pouca resistência e foi vazado três vezes entre os minutos 33 e 39: Christian, Kauã Moraes e Kaio Jorge marcaram.
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Classificação e próximo compromisso
Com a derrota, a equipe comandada por Jair Ventura estaciona nos 10 pontos e continua, no momento, na 11ª posição na classificação. O Cruzeiro, que venceu pela primeira vez na competição, ocupa a 18ª colocação e salta para sete pontos.
O Vitória volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, 5, contra a Chapecoense. A bola rola às 16h na Arena Condá, na cidade de Chapecó, em duelo válido pela rodada 10.
FICHA TÉCNICA
Cruzeiro 3x0 Vitória
9ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Mineirão, em Belo Horizonte
Data: 01/04/2026
Horário: 20h
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Quarto árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Público: 23.907 pessoas
Cartões amarelos: Baralhas, Cacá e Martínez (Vitória) / Matheus Pereira (Cruzeiro)
Gols: Christian aos 33' 1T, Kauã Moraes aos 36' 1T e Kaio Jorge aos 39' 1T
Escalações
Cruzeiro: Matheus Cunha; William (Fagner), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Moraes; Matheus Henrique e Gerson (Lucas Romero); Arroyo (Wanderson), Christian (Bruno Rodrigues) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Chico da Costa). Técnico: Artur Jorge.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Baralhas e Martínez (Edenilson); Erick (Lucas Silva), Aitor Cantalapiedra (Diego Tarzia) e Matheuzinho (Zé Vitor); Renzo López (Renê). Técnico: Jair Ventura.
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