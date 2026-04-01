Ex-Vitória agiu com brutalidade em briga e pode ser punido, diz súmula

Thiago Carpini se envolveu em briga em jogo pela Série B do Brasileirão - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza

A arbitragem registrou na súmula o desentendimento entre os técnicos Thiago Carpini e Eduardo Barrosdurante o empate sem gols entre Fortaleza e Cuiabá, pela 2ª rodada da Série B. A confusão ocorreu no segundo tempo, na Arena Castelão, e terminou com a expulsão dos dois comandantes.

De acordo com o árbitro André Luiz Skettino, os treinadores trocaram empurrões de forma agressiva ainda na área técnica, com a bola parada. O relato também aponta que, mesmo após receberem o cartão vermelho, ambos voltaram a se envolver em uma tentativa de agressão no túnel de acesso aos vestiários, sendo contidos por seguranças.

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"Informo que expulsei com cartão vermelho direto sr. Thiago Carpini Barbosa, técnico da equipe Fortaleza Esporte Clube SAF, por trocar empurrões de maneira agressiva e agindo com brutalidade fora de sua área técnica, com o técnico adversário, sr. Eduardo Maciel de Barros, quando o jogo se encontrava paralisado. informo que após a expulsão, quando os dois técnicos se encontravam no túnel de acesso ao vestiário, os mesmos tentaram se agredir, tendo que ser contidos por seguranças de ambas as equipes", diz a súmula.

As imagens da partida mostram tanto o momento da discussão à beira do gramado quanto o princípio de confusão já no acesso aos vestiários. O caso deve ser analisado pelo STJD, ainda sem data definida para julgamento.

Treinador se defendeu

Thiago Carpini se envolveu em briga em jogo pela Série B do Brasileirão | Foto: Reprodução | ESPN

Após o confronto, Carpini comentou o episódio e apresentou sua versão sobre o ocorrido.

"Em relação à confusão, eu não vou nem me alongar. Poucas vezes eu fui expulso, poucas vezes eu criei algum tipo de atrito. Se todos viram, pelas imagens, quem que vem em minha direção de uma maneira bem impetuosa, desrespeitosa e proferindo palavras desnecessárias para nossa equipe, para o Fortaleza e para mim? Eu me defendi e a imagem está bem clara", disse thiago carpini.

O treinador do time cearense ainda afirmou que a situação teve início após problemas envolvendo a arbitragem em uma substituição, citando o volante Ronald.

"Eu afasto ele (integrante da comissão técnica do Cuiabá) e saio da confusão. Quem sai da área técnica e vem ao meu encontro, querendo arrumar uma confusão, não fui eu, foi o Eduardo (Barros). Eu respeito também o Eduardo e está tudo certo, isso aí são coisas que acontecem, mas que não devem e não podem acontecer. Eu estava explicando ali a confusão que a arbitragem fez na hora da substituição. Eu estava explicando que o Ronald precisava voltar e veio um integrante do banco", completou o treinador.