Ex-atacante do Vitória é anunciado pelo Santa Cruz para a Série C

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Everaldo comemorando gol no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Mercado de transferências da Série C está a todo o vapor. O Santa Cruz utilizou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para anunciar o seu mais novo atacante para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O nome da vez é o do atacante Everaldo, que atuou pelo Esporte Clube Vitória no ano de 2024. O atleta acumula passagens por América Mineiro, Corinthians, Fluminense e mais recentemente, o Coritiba.

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Temporada pelo Vitória

Em sua temporada defendendo as cores do Vitória, Everaldo atuou por 20 partidas, contribuindo com dois gols marcados e uma assistência distribuída.

Logo após sair do Vitória, Everaldo foi defender as cores do Coritiba em 2025, onde atuou por 21 partidas na temporada, não marcou gols e distribuiu apenas uma assistência.

O atacante chega ao Santa Cruz para compor o ataque da Cobra Coral para a temporada de 2026, ano que o clube disputa a Série C do Brasileirão.