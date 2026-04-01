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MERCADO DA BOLA

Ex-atacante do Vitória é anunciado pelo Santa Cruz para a Série C

Atacante passou pelo Rubro-Negro baiano em 2024 e vai disputar a série C

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

01/04/2026 - 11:25 h

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Everaldo comemorando gol no Barradão
Everaldo comemorando gol no Barradão -

O Mercado de transferências da Série C está a todo o vapor. O Santa Cruz utilizou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para anunciar o seu mais novo atacante para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Um post compartilhado por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

O nome da vez é o do atacante Everaldo, que atuou pelo Esporte Clube Vitória no ano de 2024. O atleta acumula passagens por América Mineiro, Corinthians, Fluminense e mais recentemente, o Coritiba.

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Temporada pelo Vitória

Em sua temporada defendendo as cores do Vitória, Everaldo atuou por 20 partidas, contribuindo com dois gols marcados e uma assistência distribuída.

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Logo após sair do Vitória, Everaldo foi defender as cores do Coritiba em 2025, onde atuou por 21 partidas na temporada, não marcou gols e distribuiu apenas uma assistência.

O atacante chega ao Santa Cruz para compor o ataque da Cobra Coral para a temporada de 2026, ano que o clube disputa a Série C do Brasileirão.

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Tags:

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