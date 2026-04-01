Ex-Vitória, Thiago Carpini briga com outro técnico em jogo da Série B

Carpini revida empurrão de Eduardo Barros - Foto: Reprodução | ESPN

Uma briga entre os treinadores Thiago Carpini, ex-Vitória e atualmente no Fortaleza, e Eduardo Barros, do Cuiabá, marcou o empate sem gols entre as equipes na noite desta terça-feira, 31, na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Brasileirão Série B.

Carpini e Barros, este segundo conhecido por ter sido auxiliar de Fernando Diniz, começaram a bater boca aos 13 minutos do segundo tempo da partida, antes do time cearense cobrar um tiro de meta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Thiago Carpini estava discutindo com um membro da comissão do Cuiabá, quando Eduardo Barros chegou empurrando o ex-comandante do Leão da Barra, que revidou a agressão. Os dois foram expulsos na sequência.

"Em relação à confusão, eu não vou nem me alongar. Poucas vezes eu fui expulso, poucas vezes eu criei algum tipo de atrito. Se todos viram, pelas imagens, quem vem em minha direção de uma maneira bem impetuosa, desrespeitosa e proferindo palavras desnecessárias para nossa equipe, para o Fortaleza e para mim? Eu me defendi e a imagem está bem clara", justificou Carpini.

| Foto: Reprodução | ESPN

A confusão ainda seguiu nos túneis que dão acesso aos vestiários do Castelão. Carpini e Barros foram flagrados tentando partir pra cima um do outro. Assista abaixo:

Briga entre Thiago Carpini e Eduardo Barros