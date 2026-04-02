Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LANCE INACREDITÁVEL

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Lance inusitado repercute e complica as Leoas no Brasileiro Feminino Sub-20

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/04/2026 - 19:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória perdeu por 3 a 0 para o Botafogo no Estádio Pituaçu
Vitória perdeu por 3 a 0 para o Botafogo no Estádio Pituaçu -

Um lance bizarro protagonizou a derrota do Vitória para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 nesta quinta-feira, 2, no Estádio Pituaçu. A bola foi alçada na área pelo time carioca enquanto as Leoas perdiam por 1 a 0, e a zagueira Fabricia tentou fazer o corte de cabeça, mas acabou jogando contra o próprio patrimônio.

O gol contra foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo e praticamente selou a vitória das Alvinegras pela quinta rodada da competição. O duelo terminou 3 a 0 para o Botafogo, que se isolou na liderança do Grupo A com o resultado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

O Vitória ocupa a segunda colocação com 9 pontos, três a menos que o clube carioca. Na próxima e última rodada da primeira fase, o Leão encara o América-MG em busca da vaga para a segunda etapa.

O regulamento prevê que o líder de cada grupo avança para a próxima fase, além dos dois melhores segundos colocados do torneio. O Leão não tem chances reais de ultrapassar o Botafogo graças ao saldo de gols e precisa vencer o Coelho para avançar no torneio, além de torcer para uma combinação de outros resultados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecvitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

