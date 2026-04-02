VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu
Lance inusitado repercute e complica as Leoas no Brasileiro Feminino Sub-20
Por Lucas Vilas Boas
Um lance bizarro protagonizou a derrota do Vitória para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 nesta quinta-feira, 2, no Estádio Pituaçu. A bola foi alçada na área pelo time carioca enquanto as Leoas perdiam por 1 a 0, e a zagueira Fabricia tentou fazer o corte de cabeça, mas acabou jogando contra o próprio patrimônio.
O gol contra foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo e praticamente selou a vitória das Alvinegras pela quinta rodada da competição. O duelo terminou 3 a 0 para o Botafogo, que se isolou na liderança do Grupo A com o resultado.
O Vitória ocupa a segunda colocação com 9 pontos, três a menos que o clube carioca. Na próxima e última rodada da primeira fase, o Leão encara o América-MG em busca da vaga para a segunda etapa.
O regulamento prevê que o líder de cada grupo avança para a próxima fase, além dos dois melhores segundos colocados do torneio. O Leão não tem chances reais de ultrapassar o Botafogo graças ao saldo de gols e precisa vencer o Coelho para avançar no torneio, além de torcer para uma combinação de outros resultados.
