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CAMPEONATO BRASILEIRO

Volta dos três zagueiros? Vitória pode ter mudanças contra a Chape

Treinador avalia esquema para contornar fase ruim da defesa

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

02/04/2026 - 11:39 h

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Edenilson em campo pelo Vitória
Edenilson em campo pelo Vitória -

Diante do Cruzeiro, o Esporte Clube Vitória foi derrotado nesta quarta-feira, 1º, pelo placar de 3 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o Leão da Barra perdeu os volantes Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez, obrigando a equipe a ter mudanças em seu time titular na próxima partida.

Os atletas receberam o terceiro cartão amarelo e estão de fora do duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo, 5. Isso pode fazer com que o técnico Jair Ventura não só altere sua escalação, como escolha um esquema tático diferente.

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Vem aí mudança tática?

Ao ser questionado sobre a falta de força aérea da equipe, o técnico falou sobre a possibilidade de voltar ao esquema com três zagueiros, ressaltando o bom desempenho do defensor Edenilson nas últimas partidas.

Jair Ventura ainda falou sobre a ideia e postura de jogo do Leão da Barra quando sofre gols durante as partidas, e destacou que esse é o principal ponto que quer corrigir no time.

“Podemos voltar também aos três zagueiros, já que Edenilson tem jogado bem. Vamos avaliar. Quando você abre mão de um cara na primeira ou segunda linha para ter alguém lá na frente, você abre mão de alguém para defender. É um cobertor curto. Mas isso é sobre atitude, ideia, modelo de jogo. A gente já sabe o que tem que fazer. Hoje a principal situação é como reagir aos gols sofridos. Isso não pode permanecer, se não vamos ficar como no ano passado, refém de vencer em casa.”

Jair Ventura em treino pelo Vitória
Jair Ventura em treino pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitoria

Retrospecto com três zagueiros

O Vitória utilizou o sistema de três zagueiros em todas as 14 partidas que esteve sob o comando de Jair Ventura na reta final do Campeonato Brasileiro de 2025, esquema que rendeu o desempenho que livrou o Vitória do rebaixamento para a Série B.

Na temporada de 2026, Jair utilizou o esquema no Brasileirão contra equipes como Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Remo. O Leão conquistou três de 12 pontos possíveis, vencendo apenas a partida contra o Remo na estreia do certame nacional.

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Jair Ventura aponta problema recorrente do Vitória: "Gol sobre gol"
Vitória perde dupla de volantes para jogo contra a Chapecoense
"Obrigação ganhar fora", afirma volante após derrota do Vitória

Próximo compromisso do Vitória

O próximo compromisso do Vitória é contra a Chapecoense, neste domingo, 5, às 16h. A partida irá acontecer na Arena Condá, em Chapecó.

O Leão da Barra busca a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro.

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