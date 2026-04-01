Jair Ventura aponta problema recorrente do Vitória: "Gol sobre gol"

Jair Ventura no Mineirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A derrota por 3 a 0 sofrida pelo Esporte Clube Vitória diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, 1º, no Mineirão, trouxe à tona dois velhos problemas da equipe comandada por Jair Ventura na temporada: o mau desempenho fora de casa e também o que o técnico chama de "gol sobre gol".

O termo foi muitas vezes repetido por Jair durante entrevista coletiva no Mineirão, palco da partida em Belo Horizonte. O treinador reconheceu a atuação ruim e apontou sobre a recorrência da situação em jogos do Leão da Barra.

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"A gente está vendo os mesmos problemas. Nós queremos a regularidade e isso passa por vencer e também performar fora de casa. Conseguimos fazer isso no outro jogo [contra o CRB], mas hoje a gente não conseguiu. Essa é a grande verdade. Tomamos aquela pressão inicial e suportamos. Quando estávamos no nosso melhor momento, tomamos três gols em seis minutos. A gente não pode normalizar essa situação", iniciou Jair Ventura.

"É uma situação que nós estamos nos cobrando bastante e temos que sanar o quanto antes. Tomar o gol acontece, só que nunca pode acontecer o que acontece depois do gol. A gente se abater e tomar sempre gols sobre gols, que é uma situação recorrente", completou.

O ponto para ser atacado é esse do gol sobre gol. A gente não pode esconder do nosso torcedor, não pode esconder de quem está acompanhando. Jair Ventura - Técnico do Vitória

De acordo com Jair, um dos maiores motivos para a "discrepância" nas performances longe do Barradão é a falta da torcida, que ele avalia como o "12º jogador" da equipe. "Todos nós sentimos quando não estamos junto com ela [torcida], que ela nos empurra, que o Barradão ferve".

Queda emocional

Segundo o treinador rubro-negro, após ser pressionado no começo, o Vitória controlava o jogo por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. No entanto, foi vazado pela primeira vez, pouco demonstrou reação e acabou se perdendo emocionalmente ao decorrer do jogo.

"A gente não pode, no melhor momento que a gente estava no jogo, parecia que iríamos controlar, começamos a melhorar, a gente toma gol sobre gol. Três gols. Então, acho que o jogo ficou resumido a isso", lamentou.

"Primeiro tempo muito abaixo, em seis minutos tomamos três gols. Emocionalmente, psicologicamente, o time se abateu e praticamente o jogo se definiu nesses seis minutos", analisou.

Próximo compromisso

O Vitória de Jair Ventura volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, 5, contra a Chapecoense. A bola rola às 16h na Arena Condá, na cidade de Chapecó, em duelo válido pela rodada 10.