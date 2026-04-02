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Bahia vence o Bragantino por 3 a 1 e entra no G6 do Brasileirão sub-20

Tricolor contou com gols de Pedrinho, Caio Suassuna e Carioca para subir na tabela

Marina Branco

Por Marina Branco

02/04/2026 - 19:47 h

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Pedrinho, jogador do Bahia Sub-20
Pedrinho, jogador do Bahia Sub-20 -

O Bahia agora é G6 no Brasileirão Sub-20 - e essa posição foi conquistada com segurança, fora de casa. Encarando o Bragantino em Atibaia, o Esquadrão venceu por 3 a 1, e os Pivetes de Aço entraram em um novo grupo na tabela nacional.

Desde o início, o Bahia controlou a partida e construiu o placar ainda no primeiro tempo. O volante Pedrinho abriu o marcador aos nove minutos, e o centroavante Caio Suassuna ampliou aos 18, em cobrança de pênalti.

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O Bragantino ainda conseguiu diminuir antes do intervalo, mas, na etapa final, o atacante Carioca marcou o terceiro gol e garantiu o triunfo tricolor longe de Salvador.

Situação na tabela

Com o resultado, o Bahia chega ao segundo triunfo consecutivo e sobe para a sexta colocação, com sete pontos em quatro rodadas. A equipe está a três pontos do líder, o Palmeiras, que soma dez pontos até então.

O próximo desafio pelo Brasileirão sub-20 será contra o Avaí, na quarta-feira, 8, no CT Evaristo de Macedo. Antes disso, o time volta a campo pelo Baianão sub-20, quando enfrenta o Camaçariense, fora de casa, com uma formação alternativa.

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Tags:

Bragantino Brasileirão sub-20 EC Bahia

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