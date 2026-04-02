Grande empresa adquire naming rights de tradicional clube brasileiro

Clube mineiro terá nova grafia oficial em seu nome - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Uberlândia Esporte Clube anunciou, nesta quinta-feira, 2, a venda dos naming rights para a Uber — estratégia usada por empresas para comprar direitos de nomear outros projetos. Com a nova parceria, a equipe vai passar a adotar o nome "UberLÂNDIA", sem grandes mudanças de identidade além da grafia oficial.

Conhecido como 'Verdão', a equipe mineira é o primeiro clube que é adquirido pela Uber — empresa norte-americana fundada em 2010. A organização que gerencia transportes por aplicativo também patrocina a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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“É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia E.C. sempre teve ‘Uber’ no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma. Oficializar essa conexão é reconhecer que essa relação já existia simbolicamente há muito tempo. Estamos muito felizes em transformar essa coincidência histórica em uma união real, que fortalece o esporte local e aproxima a Uber da cidade”, disse Isabella Motta, gerente de marketing da Uber no Brasil.

Sociedade Anônima do Futebol (SAF) desde junho de 2025, o Uberlândia é gerido pelo empresário Fábio Mineiro, ex-Athletic e sócio majoritário da Full Participações LTDA.

A equipe é pentacampeã do Campeonato Mineiro do Interior e teve seu ápice em 1984, quando conquistou a Taça de Prata (equivalente à atual Série B do Campeonato Brasileiro), vencendo o Remo na grande final e garantindo o acesso à elite nacional.

Como a parceria vai funcionar

Além da mudança de grafia, o acordo comercial também prevê que a logomarca da empresa passará a ser estampada no uniforme na parte frontal, abaixo do patrocinador máster. As redes sociais do clube também contarão com uma nova marca.

Em celebração à parceria, uma camisa branca no estilo retrô será lançada e colocada à venda para os torcedores. Além disso, a Uber vai produzir materiais especiais para serem usados na arquibancada, como bandeirões.

Confira: