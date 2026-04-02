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Fora da Copa do Mundo, Itália corre risco de não sediar Eurocopa

País organiza a competição de 2032 em conjunto com a Turquia

João Grassi

Por João Grassi

02/04/2026 - 16:37 h

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San Siro dará lugar a uma nova arena
San Siro dará lugar a uma nova arena -

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, alertou a Itália, que organiza a Eurocopa de 2032 em conjunto com a Turquia, de que o país pode não sediar o torneio se seus estádios não forem modernizados a tempo hábil. A declaração foi dada em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport.

"A Euro 2032 está agendada e vai acontecer, disso não há dúvida. Espero que a infraestrutura esteja pronta. Caso contrário, o torneio não será realizado na Itália", garantiu Ceferin.

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“As autoridades políticas italianas deveriam, talvez, perguntar às mesmas por que a infraestrutura do futebol italiano está entre as piores da Europa”, acrescentou o presidente da Uefa.

Questionado sobre a ausência da Seleção Italiana na Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, Ceferin afirmou que "a Itália é um dos países mais importantes do futebol e voltará ao topo".

No entanto, o dirigente advertiu que "o problema mais importante no futebol italiano é a relação entre a política do futebol e a política 'normal'".

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa
Aleksander Ceferin, presidente da Uefa | Foto: Pau Barrena | AFP

Obras em atraso

No próximo mês de outubro, a Itália deverá designar os cinco estádios que sediarão os jogos da Eurocopa. Entretanto, o problema é que duas das 11 cidades que disputaram candidaturas — Roma e Milão, sequer iniciaram a construção dos novos estádios.

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