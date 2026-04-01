IGNOROU
McDonald’s lança hambúrgueres da Copa com Itália e sem campeã mundial
Campanha "Seleções do Méqui" chega ao Brasil na próxima semana com lanches inspirados em seleções
Por Marina Branco
Quem gosta de McDonald's já sente a nostalgia dos hambúrgueres especiais da Copa quando vai chegando o momento - e a rede de fast food anunciou, nesta quarta-feira, 1º, o lançamento do menu especial da Copa do Mundo de 2026.
Batizada de "Seleções do Méqui", a campanha reúne produtos inspirados em diferentes seleções - mas chamou atenção por incluir a Itália, que não disputará o torneio, e deixar de fora a França, uma das favoritas ao título junto com a Espanha.
O cardápio traz opções temáticas baseadas em países como Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Brasil, além de bebidas do McCafé inspiradas no Canadá. Os três últimos, inclusive, serão sedes do Mundial organizado pela FIFA.
Quando chega no Brasil?
Os produtos chegam ao público brasileiro a partir da próxima terça-feira, 7. Antes disso, haverá uma pré-venda exclusiva pelo aplicativo Méqui, liberada na segunda-feira, 6.
Por meio do app, os consumidores poderão garantir antecipadamente o combo temático do Brasil, que inclui hambúrguer, McFritas, McShake e McFlurry personalizados.
Como é o hambúrguer brasileiro?
Principal aposta da ação, o Combo Brasil reúne quatro itens temáticos:
- McBrasil: pão brioche, molho vinagrete, farofa defumada, cebola, tomate, bacon, queijo emental, duas carnes e molho barbecue
- McFlurry Brasil: massa de baunilha com caramelo de coco e farofa de coco
- McShake Brasil: base de baunilha com leite, caramelo de coco e farofa de coco
- McFritas Brasil: batata frita com bacon triturado e maionese verde
O combo já aparece nos canais oficiais do Méqui e custa R$ 80,90.
Calendário rotativo
Diferente do Brasil, que permanecerá disponível todos os dias, os demais sanduíches seguirão um cronograma semanal:
- Segunda-feira: Espanha
- Terça-feira: Argentina
- Quarta-feira: Alemanha
- Quinta-feira: México
- Sexta-feira: Estados Unidos
- Sábado: Itália
- Todos os dias: Brasil
