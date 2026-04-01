

McDonald’s lança hambúrgueres da Copa com Itália e sem campeã mundial

Campanha "Seleções do Méqui" chega ao Brasil na próxima semana com lanches inspirados em seleções

Por Marina Branco

01/04/2026 - 16:47 h

Hambúrgueres especiais da Copa do Mundo
Quem gosta de McDonald's já sente a nostalgia dos hambúrgueres especiais da Copa quando vai chegando o momento - e a rede de fast food anunciou, nesta quarta-feira, 1º, o lançamento do menu especial da Copa do Mundo de 2026.

Batizada de "Seleções do Méqui", a campanha reúne produtos inspirados em diferentes seleções - mas chamou atenção por incluir a Itália, que não disputará o torneio, e deixar de fora a França, uma das favoritas ao título junto com a Espanha.

O cardápio traz opções temáticas baseadas em países como Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Brasil, além de bebidas do McCafé inspiradas no Canadá. Os três últimos, inclusive, serão sedes do Mundial organizado pela FIFA.

Quando chega no Brasil?

Os produtos chegam ao público brasileiro a partir da próxima terça-feira, 7. Antes disso, haverá uma pré-venda exclusiva pelo aplicativo Méqui, liberada na segunda-feira, 6.

Por meio do app, os consumidores poderão garantir antecipadamente o combo temático do Brasil, que inclui hambúrguer, McFritas, McShake e McFlurry personalizados.

Hambúrguer especial do Brasil
Hambúrguer especial do Brasil | Foto: Divulgação I Mc Donald's

Como é o hambúrguer brasileiro?

Principal aposta da ação, o Combo Brasil reúne quatro itens temáticos:

  • McBrasil: pão brioche, molho vinagrete, farofa defumada, cebola, tomate, bacon, queijo emental, duas carnes e molho barbecue
  • McFlurry Brasil: massa de baunilha com caramelo de coco e farofa de coco
  • McShake Brasil: base de baunilha com leite, caramelo de coco e farofa de coco
  • McFritas Brasil: batata frita com bacon triturado e maionese verde

O combo já aparece nos canais oficiais do Méqui e custa R$ 80,90.

Calendário rotativo

Diferente do Brasil, que permanecerá disponível todos os dias, os demais sanduíches seguirão um cronograma semanal:

  • Segunda-feira: Espanha
  • Terça-feira: Argentina
  • Quarta-feira: Alemanha
  • Quinta-feira: México
  • Sexta-feira: Estados Unidos
  • Sábado: Itália
  • Todos os dias: Brasil

