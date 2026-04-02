EX-TRICOLOR
Feira FC anuncia defensor formado no Bahia; relembre quem é
Jogador de 27 anos foi anunciado nesta quinta-feira, 2
Por João Grassi
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Jogador formado na base do Esporte Clube Bahia, o zagueiro Jaques Nazaré, de 27 anos, foi anunciado nesta quinta-feira, 2, como novo reforço do Feira Futebol Clube, equipe estreante na Série B do Campeonato Baiano de 2026.
"A ideia é crescer junto com o clube, fazer parte desse processo e buscar os objetivos traçados", afirmou o atleta natural de Dias D’Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador.
Além do Esquadrão de Aço, Jaques também passou por equipes como Ypiranga (base), Joinville, Itabuna, Águia de Marabá, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo e Galícia, time que defendeu em seis compromissos na atual temporada.
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Jaques no Bahia
Apesar do longo período na base, Jaques defendeu o time profissional do Bahia em apenas uma oportunidade, quando entrou no segundo tempo durante o empate por 1 a 1 com o Atlético de Alagoinhas, pelo Baianão de 2019.
O zagueiro chegou a atuar em 11 jogos pela equipe de transição do Tricolor, além de ter conquistado dois títulos estaduais (2019 e 2020) no time principal.
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