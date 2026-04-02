Feira FC anuncia defensor formado no Bahia; relembre quem é

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Jaques Nazaré é o novo reforço do Feira FC - Foto: Maycon Kellvyn | Feira FC

Jogador formado na base do Esporte Clube Bahia, o zagueiro Jaques Nazaré, de 27 anos, foi anunciado nesta quinta-feira, 2, como novo reforço do Feira Futebol Clube, equipe estreante na Série B do Campeonato Baiano de 2026.

"A ideia é crescer junto com o clube, fazer parte desse processo e buscar os objetivos traçados", afirmou o atleta natural de Dias D’Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

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Além do Esquadrão de Aço, Jaques também passou por equipes como Ypiranga (base), Joinville, Itabuna, Águia de Marabá, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo e Galícia, time que defendeu em seis compromissos na atual temporada.

Jaques no Bahia

Apesar do longo período na base, Jaques defendeu o time profissional do Bahia em apenas uma oportunidade, quando entrou no segundo tempo durante o empate por 1 a 1 com o Atlético de Alagoinhas, pelo Baianão de 2019.

O zagueiro chegou a atuar em 11 jogos pela equipe de transição do Tricolor, além de ter conquistado dois títulos estaduais (2019 e 2020) no time principal.