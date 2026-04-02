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COPA DO MUNDO

Bahia tem duas convocações para a Seleção Uruguaia na Data Fifa

Tricolores enfrentarão as seleções de Peru, Bolívia e Chile no pré-Copa do Mundo

Valdomiro Neto e Marina Branco

Por Valdomiro Neto e Marina Branco

02/04/2026 - 18:54 h

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Angela e Wendy, jogadoras do Bahia
Angela e Wendy, jogadoras do Bahia -

Em 2025, foram dois convocados do masculino para a Seleção Brasileira - agora, é a vez do feminino brilhar nas Datas Fifa. O Bahia anunciou, nesta quinta-feira, 2, a convocação das atletas Angela e Wendy para defender a Seleção Uruguaia Feminina.

As duas jogadoras vão integrar o elenco uruguaio que disputará a Liga das Nações Feminina da CONMEBOL, competição que vale vaga direta para a Copa do Mundo Feminina de 2027, disputada no Brasil.

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Durante o período, o Uruguai terá três compromissos importantes, enfrentando as seleções de Peru, Bolívia e Chile, em rodadas decisivas do torneio continental. A competição funciona como classificatória e pode garantir presença direta no Mundial.

Copa do Mundo Feminina

A próxima edição da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho, com participação de 32 seleções.

O torneio terá jogos em oito cidades-sede:

  • Rio de Janeiro
  • São Paulo
  • Belo Horizonte
  • Recife
  • Fortaleza
  • Salvador
  • Brasília
  • Porto Alegre

A presença do Brasil como país-sede aumenta ainda mais a relevância da competição atual, já que define parte das seleções que estarão no Mundial.

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Tags:

convocação copa do mundo EC Bahia

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