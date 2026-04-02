COPA DO MUNDO
Bahia tem duas convocações para a Seleção Uruguaia na Data Fifa
Tricolores enfrentarão as seleções de Peru, Bolívia e Chile no pré-Copa do Mundo
Por Valdomiro Neto e Marina Branco
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Em 2025, foram dois convocados do masculino para a Seleção Brasileira - agora, é a vez do feminino brilhar nas Datas Fifa. O Bahia anunciou, nesta quinta-feira, 2, a convocação das atletas Angela e Wendy para defender a Seleção Uruguaia Feminina.
As duas jogadoras vão integrar o elenco uruguaio que disputará a Liga das Nações Feminina da CONMEBOL, competição que vale vaga direta para a Copa do Mundo Feminina de 2027, disputada no Brasil.
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Durante o período, o Uruguai terá três compromissos importantes, enfrentando as seleções de Peru, Bolívia e Chile, em rodadas decisivas do torneio continental. A competição funciona como classificatória e pode garantir presença direta no Mundial.
Copa do Mundo Feminina
A próxima edição da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho, com participação de 32 seleções.
O torneio terá jogos em oito cidades-sede:
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Belo Horizonte
- Recife
- Fortaleza
- Salvador
- Brasília
- Porto Alegre
A presença do Brasil como país-sede aumenta ainda mais a relevância da competição atual, já que define parte das seleções que estarão no Mundial.
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