Conheça o homem que fingiu ser jogador e foi contratado pelo Flamengo

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Carlos Kaiser, o mentiroso do futebol - Foto: Reprodução

Poucas histórias no futebol misturam realidade e mentira como a de Carlos Henrique Raposo, o "Carlos Kaiser". Conhecido como o "maior malandro do futebol mundial", ele construiu uma carreira de mais de 20 anos passando por clubes tradicionais - mesmo sem, na prática, atuar profissionalmente.

Kaiser integrou elencos de gigantes como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama e Bangu, além de experiências no exterior, como no México, Estados Unidos e Portugal, quase sempre sem entrar em campo.

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A estratégia era simples e eficiente para a época. Ele fechava contratos curtos, tinha boa forma física e muita lábia. Quando se aproximava de treinar com bola ou jogar, ele simulava lesões para evitar exposição.

"Minha estratégia para não jogar era simples: eu simulava lesões em treinos. Como não tinha exame, palavra de jogador contra a do médico", relatou o próprio Kaiser.

Como ele enganava clubes

Sem exames modernos, como a ressonância magnética, inexistente no futebol dos anos 80, Kaiser se aproveitava da dificuldade de diagnóstico.

Ele também contava com uma rede de apoio estratégica de médicos amigos que forneciam atestados, jornalistas que publicavam matérias positivas sobre ele e relações próximas com jogadores influentes.

Carlos Kaiser, o mentiroso do futebol | Foto: Reprodução

Esse círculo incluía nomes como Renato Gaúcho, Romário e Ricardo Rocha, o que ajudava a reforçar sua credibilidade nos bastidores.

Além disso, ele criava uma imagem de jogador valorizado, chegando a simular propostas do exterior, inclusive com telefones falsos para encenar negociações internacionais.

Partidas oficiais

Entre os episódios mais emblemáticos está uma suposta contratação pelo Bangu, em 1994, onde chegou fora de forma, alegando passagens por clubes da Europa e América Latina, sem registros concretos de atuações.

Outra história famosa envolve uma expulsão proposital antes de entrar em campo, após provocar confusão com torcedores - mais uma manobra para evitar jogar.

Apesar disso, há registros de poucas partidas oficiais, como pelo America-RJ e Bangu, ainda que cercadas de controvérsias.

Carlos Kaiser, o mentiroso do futebol | Foto: Reprodução

Documentário

A história de Kaiser ganhou projeção nacional a partir de 2011 e, posteriormente, virou o documentário internacional "Kaiser: The Greatest Footballer Never to Have Played Football", lançado em 2018.

Mais do que uma fraude esportiva, o caso se tornou um retrato de uma época com menos controle, menos tecnologia e muito mais espaço para personagens improváveis.

No fim, Kaiser não ficou marcado por gols, títulos ou atuações, mas por algo ainda mais raro no futebol - ter construído uma carreira inteira sem, de fato, jogar.