Joia da base assina primeiro contrato profissional com o Vitória

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Geovane Pedro assinou contrato profissional com o Vitória - Foto: Reprodução | Instagram

Considerado um dos principais talentos da base rubro-negra, o zagueiro Geovane Pedro, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Esporte Clube Vitória, nesta quinta-feira, 19.

De acordo com informação inicialmente publicada pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo Portal A TARDE, Geovane assinou vínculo com o clube até 2029.

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Nascido em 2010, o atleta é capitão da Seleção Brasileira Sub-16, tendo sido convocado pelo técnico Guilherme Dalla Déa para disputar o Torneio de Montaigu, na França, com estreia no próximo dia 31.

Joia fez parte de conquista na Seleção Sub-15

Geovane Pedro já conquistou a Conmebol Liga Evolución pela equipe Sub-15 do Brasil, quando marcou dois gols e participou de todos os jogos da campanha.

Ao retornar da Seleção, o zagueiro foi homenageado pelo Vitória em uma cerimônia que contou com companheiros de equipe, membros da comissão técnica e o diretor das divisões de base, Ricardo Amadeu.