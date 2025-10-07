Menu
HOME > ESPORTES
GEOVANE!

Jogador do Vitória é campeão com a Seleção Brasileira de base

Zagueiro ajudou a Amarelinha na conquista do título da Conmebol Liga Evolução Sub-15

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/10/2025 - 11:17 h
Jogadores da Seleção Brasileira comemorando título
Jogadores da Seleção Brasileira comemorando título

A Seleção Brasileira contou com uma ajudinha do Vitória para conquistar o título da Conmebol Liga Evolução Sub-15 nesta segunda-feira, 6. Com o zagueiro Geovane, revelação das divisões de base do Leão, o Brasil bateu a Argentina na grande final e se sagrou campeão.

A Amarelinha venceu os rivais por disputa de pênaltis, que terminou 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. A competição é uma das mais importantes no calendário de seleções na América do Sul e equivale à Copa América da categoria.

Aos 15 anos, Geovane defende a equipe sub-15 do Vitória e foi o único atleta de equipes nordestinas a ser convocado para defender a Seleção Brasileira.

Geovane, jogador da base do Vitória
Geovane, jogador da base do Vitória | Foto: Divulgação | CBF

A conquista do Brasil contou também com a estrela do goleiro Bruno Samudio, filho do ex-goleiro Bruno, que defendeu uma cobrança de pênalti durante a disputa. Durante a campanha, a Seleção também venceu o Peru, Equador e empatou com Colômbia e Venezuela.

Geovane seleção brasileira vitória

x