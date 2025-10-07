GEOVANE!
Jogador do Vitória é campeão com a Seleção Brasileira de base
Zagueiro ajudou a Amarelinha na conquista do título da Conmebol Liga Evolução Sub-15
Por Lucas Vilas Boas
A Seleção Brasileira contou com uma ajudinha do Vitória para conquistar o título da Conmebol Liga Evolução Sub-15 nesta segunda-feira, 6. Com o zagueiro Geovane, revelação das divisões de base do Leão, o Brasil bateu a Argentina na grande final e se sagrou campeão.
A Amarelinha venceu os rivais por disputa de pênaltis, que terminou 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. A competição é uma das mais importantes no calendário de seleções na América do Sul e equivale à Copa América da categoria.
Leia Também:
Aos 15 anos, Geovane defende a equipe sub-15 do Vitória e foi o único atleta de equipes nordestinas a ser convocado para defender a Seleção Brasileira.
A conquista do Brasil contou também com a estrela do goleiro Bruno Samudio, filho do ex-goleiro Bruno, que defendeu uma cobrança de pênalti durante a disputa. Durante a campanha, a Seleção também venceu o Peru, Equador e empatou com Colômbia e Venezuela.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes