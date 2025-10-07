Menu
HOME > ESPORTES
UFMG, FUTEBOL

Vitória aumenta risco de rebaixamento após derrota para o Vasco

Revés em São Januário interrompe reação do rubro-negra

Redação

Por Redação

07/10/2025 - 9:45 h | Atualizada em 07/10/2025 - 10:07
Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão
Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão -

O Vitória voltou a enfrentar um duro revés no Campeonato Brasileiro. A derrota por 4 a 3 para o Vasco, neste domingo, 5, em São Januário, elevou novamente o risco de rebaixamento do Rubro-Negro.

De acordo com projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda do time baiano subiu para 77,6%, depois de ter recuado para 67,2% na rodada anterior, quando o clube havia vencido o Ceará no Barradão.

O revés no Rio interrompeu a breve reação do Leão da Barra na luta para sair da zona da degola. Há duas rodadas, o índice de risco havia alcançado 80,4%, mas a vitória em casa diante do Ceará, na quinta-feira, 2) havia reacendido a esperança da torcida. Com o novo cálculo, o Vitória volta a ocupar a terceira posição entre os times com maior risco de queda, atrás apenas de Sport e Juventude.

Leia Também:

Vitória pode perder posição na tabela da Série A durante Data Fifa
Top times mais prejudicados pelo VAR; veja posição de Bahia e Vitória
FBF divulga tabela das quartas de final do Baianão Feminino; confira

O Rubro-Negro soma 25 pontos e ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe terá uma oportunidade de reagir no próximo clássico contra o Bahia, marcado para o dia 16 de outubro, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada da Série A.

Tags:

Brasileirão campeonato brasileiro Futebol ufmg vitória

Ver todas

x