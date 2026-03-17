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NO BRASIL!

Joias de Bahia e Vitória são convocadas para Seleção Brasileira

Jogadores disputarão torneio na França pelo Brasil

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/03/2026 - 16:29 h

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Brasil disputará o Torneio Internacional de Montaigu, na França
Brasil disputará o Torneio Internacional de Montaigu, na França -

A dupla BaVi será muito bem representada pela Seleção Brasileira sub-16 no Torneio Internacional de Montaigu, na França. O zagueiro Geovane, do Vitória, foi convocado nesta terça-feira, 17, assim como o lateral-esquerdo Jonathan Marinho e o atacante Daniel David, do Bahia. Este último, inclusive, é sobrinho do atacante Hulk, do Atlético-MG.

Na primeira fase da competição, a Amarelinha terá pela frente Costa do Marfim, China e França e, caso garanta a classificação em primeiro lugar, a final será decidida contra o líder da outra chave. Japão, Peru, México e Portugal integram o Grupo B.

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Comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa, o Brasil sub-16 garantiu os títulos da Copa 2 de Julho e da Conmebol Liga Evolução em 2025.

A presença dos jogadores de Bahia e Vitória na Seleção Brasileira não é novidade. Na convocação de janeiro deste ano, Jonathan Marinho e Geovane representaram a equipe em amistosos.

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O atacante Daniel David também já foi convocado em outras oportunidades em 2025. Observado pela nova captação do Tricolor em um torneio de futsal na cidade de Campina Grande, na Paraíba, o atleta pode jogar como meia, atacante de lado e centroavante.

Data e horário dos jogos do Brasil

  • Brasil x Costa do Marfim - 31 de março, às 9h30;
  • Brasil x China - 2 de abril, às 9h30;
  • Brasil x França - 4 de abril, às 9h.
  • Atacante do Bahia, Daniel David é sobrinho de Hulk
    Atacante do Bahia, Daniel David é sobrinho de Hulk |
  • Jonathan Marinho em campo pelo Bahia
    Jonathan Marinho em campo pelo Bahia |
  • Geovane, zagueiro do Vitória
    Geovane, zagueiro do Vitória |
Atacante do Bahia, Daniel David é sobrinho de Hulk Jonathan Marinho em campo pelo Bahia Geovane, zagueiro do Vitória

Goleiros

  • Audo Costa - Palmeiras
  • Matheus Rodrigues - Corinthians

Defensores

  • Jonathan Marinho - Bahia
  • Julio Cesar - Cruzeiro
  • Enzo Estevão - Atlético-MG
  • Geovane Santos - Vitória
  • Guilherme Silva - Athletico-PR
  • Ruan Pablo - Palmeiras
  • Lucas Miranda - São Paulo

Meio-campistas

  • João Gabriel - Grêmio
  • Lucas Lopes - Corinthians
  • Crystian Gabriel - Fluminense
  • Caio Henrique - Red Bull Bragantino
  • Noah Silva - Flamengo
  • Leonardo Rodrigues - Corinthians
  • José Henrique - Athletico-PR
  • Jean Carlos - Fluminense

Atacantes

  • Allan Santos - Vasco
  • Arthur Diniz - Red Bull Bragantino
  • Caio Alcântara - Palmeiras
  • Cauã Machado - Botafogo
  • Daniel David - Bahia
  • Rodrigo Júnior - Vasco

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