NO BRASIL!
Joias de Bahia e Vitória são convocadas para Seleção Brasileira
Jogadores disputarão torneio na França pelo Brasil
Por Lucas Vilas Boas
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A dupla BaVi será muito bem representada pela Seleção Brasileira sub-16 no Torneio Internacional de Montaigu, na França. O zagueiro Geovane, do Vitória, foi convocado nesta terça-feira, 17, assim como o lateral-esquerdo Jonathan Marinho e o atacante Daniel David, do Bahia. Este último, inclusive, é sobrinho do atacante Hulk, do Atlético-MG.
Na primeira fase da competição, a Amarelinha terá pela frente Costa do Marfim, China e França e, caso garanta a classificação em primeiro lugar, a final será decidida contra o líder da outra chave. Japão, Peru, México e Portugal integram o Grupo B.
Comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa, o Brasil sub-16 garantiu os títulos da Copa 2 de Julho e da Conmebol Liga Evolução em 2025.
A presença dos jogadores de Bahia e Vitória na Seleção Brasileira não é novidade. Na convocação de janeiro deste ano, Jonathan Marinho e Geovane representaram a equipe em amistosos.
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O atacante Daniel David também já foi convocado em outras oportunidades em 2025. Observado pela nova captação do Tricolor em um torneio de futsal na cidade de Campina Grande, na Paraíba, o atleta pode jogar como meia, atacante de lado e centroavante.
Data e horário dos jogos do Brasil
- Brasil x Costa do Marfim - 31 de março, às 9h30;
- Brasil x China - 2 de abril, às 9h30;
- Brasil x França - 4 de abril, às 9h.
Atacante do Bahia, Daniel David é sobrinho de Hulk | Jonathan Marinho em campo pelo Bahia | Geovane, zagueiro do Vitória |
Goleiros
- Audo Costa - Palmeiras
- Matheus Rodrigues - Corinthians
Defensores
- Jonathan Marinho - Bahia
- Julio Cesar - Cruzeiro
- Enzo Estevão - Atlético-MG
- Geovane Santos - Vitória
- Guilherme Silva - Athletico-PR
- Ruan Pablo - Palmeiras
- Lucas Miranda - São Paulo
Meio-campistas
- João Gabriel - Grêmio
- Lucas Lopes - Corinthians
- Crystian Gabriel - Fluminense
- Caio Henrique - Red Bull Bragantino
- Noah Silva - Flamengo
- Leonardo Rodrigues - Corinthians
- José Henrique - Athletico-PR
- Jean Carlos - Fluminense
Atacantes
- Allan Santos - Vasco
- Arthur Diniz - Red Bull Bragantino
- Caio Alcântara - Palmeiras
- Cauã Machado - Botafogo
- Daniel David - Bahia
- Rodrigo Júnior - Vasco
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