Joias de Bahia e Vitória são convocadas para Seleção Brasileira

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Brasil disputará o Torneio Internacional de Montaigu, na França - Foto: Divulgação | CBF

A dupla BaVi será muito bem representada pela Seleção Brasileira sub-16 no Torneio Internacional de Montaigu, na França. O zagueiro Geovane, do Vitória, foi convocado nesta terça-feira, 17, assim como o lateral-esquerdo Jonathan Marinho e o atacante Daniel David, do Bahia. Este último, inclusive, é sobrinho do atacante Hulk, do Atlético-MG.

Na primeira fase da competição, a Amarelinha terá pela frente Costa do Marfim, China e França e, caso garanta a classificação em primeiro lugar, a final será decidida contra o líder da outra chave. Japão, Peru, México e Portugal integram o Grupo B.

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Comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa, o Brasil sub-16 garantiu os títulos da Copa 2 de Julho e da Conmebol Liga Evolução em 2025.

A presença dos jogadores de Bahia e Vitória na Seleção Brasileira não é novidade. Na convocação de janeiro deste ano, Jonathan Marinho e Geovane representaram a equipe em amistosos.

O atacante Daniel David também já foi convocado em outras oportunidades em 2025. Observado pela nova captação do Tricolor em um torneio de futsal na cidade de Campina Grande, na Paraíba, o atleta pode jogar como meia, atacante de lado e centroavante.

Data e horário dos jogos do Brasil

Brasil x Costa do Marfim - 31 de março, às 9h30;

Brasil x China - 2 de abril, às 9h30;

Brasil x França - 4 de abril, às 9h.

Atacante do Bahia, Daniel David é sobrinho de Hulk | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jonathan Marinho em campo pelo Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Geovane, zagueiro do Vitória | Foto: Divulgação | CBF

Goleiros

Audo Costa - Palmeiras

Matheus Rodrigues - Corinthians

Defensores

Jonathan Marinho - Bahia

Julio Cesar - Cruzeiro

Enzo Estevão - Atlético-MG

Geovane Santos - Vitória

Guilherme Silva - Athletico-PR

Ruan Pablo - Palmeiras

Lucas Miranda - São Paulo

Meio-campistas

João Gabriel - Grêmio

Lucas Lopes - Corinthians

Crystian Gabriel - Fluminense

Caio Henrique - Red Bull Bragantino

Noah Silva - Flamengo

Leonardo Rodrigues - Corinthians

José Henrique - Athletico-PR

Jean Carlos - Fluminense

Atacantes