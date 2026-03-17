Bahia nunca perdeu para o Bragantino como mandante na história

Bahia coloca tabu de 36 anos à prova contra o Massa Bruta - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar o primeiro triunfo dentro de casa na competição, o Tricolor também tenta manter um tabu histórico.

O Esquadrão nunca foi derrotado pelo Massa Bruta atuando como mandante. Na história do confronto, as equipes já se enfrentaram 15 vezes com mando de campo do Tricolor de Aço, com nove triunfos e seis empates.

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A escrita se mantém desde 1990 — ano do primeiro duelo entre as equipes — em partidas válidas pelas Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, são 36 anos de invencibilidade favorável ao Esquadrão.

Bahia x Bragantino/Red Bull Bragantino (mandos do Bahia)

2025 – Brasileirão (R31): Bahia 2x1 Red Bull Bragantino (V)

2024 – Brasileirão (R6): Bahia 1x0 Red Bull Bragantino (V)

2023 – Brasileirão (R20): Bahia 4x0 Red Bull Bragantino (V)

2021 – Brasileirão (R21): Bahia 1x1 Red Bull Bragantino (E)

2020 – Brasileirão (R3): Bahia 2x1 Red Bull Bragantino (V)

2016 – Série B (R37): Bahia 3x2 Bragantino (V)

2015 – Série B (R25): Bahia 3x2 Bragantino (V)

2010 – Série B (R19): Bahia 1x1 Bragantino (E)

2009 – Série B (R11): Bahia 1x1 Bragantino (E)

2008 – Série B (R14): Bahia 2x2 Bragantino (E)

2007 – Série C (R6): Bahia 2x2 Bragantino (E)

1996 – Brasileirão (1ª fase): Bahia 4x2 Bragantino (V)

1993 – Brasileirão: Bahia 1x0 Bragantino (V)

1990 – Brasileirão (quartas de final): Bahia 3x2 Bragantino (V)

1990 – Brasileirão: Bahia 1x1 Bragantino (E)

Os confrontos entre Bahia e Bragantino reúnem jogos históricos. Em 1990, as equipes se enfrentaram nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, e o Esquadrão avançou após empatar o jogo de ida e vencer por 3 a 2 na Fonte Nova. Já em 2016, o Tricolor de Aço bateu o Massa Bruta por 3 a 2 na 37ª rodada da Série B, resultado que praticamente carimbou o retorno do clube à elite do futebol brasileiro.