Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LISTA

Bahia, campeões inéditos e tabus: os campeões estaduais de 2026

O Tocantins era o último estado que ainda não havia definido seu campeão e encerrou a temporada estadual

Marina Branco

Por Marina Branco

06/04/2026 - 17:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia campeão do Baianão 2026
Bahia campeão do Baianão 2026 -

O Tocantins era o último estado que ainda não havia definido seu campeão de 2026, e no último final de semana, a temporada estadual finalmente chegou ao fim. No Nordeste, o grande destaque foi o Bahia, que conquistou o Campeonato Baiano ao vencer o rival Vitória na final única, chegando à marca de 52 títulos estaduais.

Assim, o Bahia mantém protagonismo histórico e segue como principal força de público e tradição no Baianão, transformando o título estadual em base para brigar em nível nacional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do Bahia, outros campeões tradicionais confirmaram força no estado, com taças para o tetracampeão Sport (PE), o CRB (AL), o Fortaleza (CE), o Botafogo-PB (PB) e o também tetra América-RN (RN), reafirmando domínios históricos no estado.

Leia Também:

Seleção Sub-16 é campeã de torneio com representantes da dupla BaVi
Partida do Vitória alcança marca expressiva no Brasileirão; saiba qual
País que jogava antes de existir: o caminho do Uzbequistão até a Copa

Novos campeões

No entanto, nem tudo se manteve como sempre. Cinco clubes conquistaram títulos inéditos em 2026, com taças novinhas para Santa Cruz-AC, Guaporé-RO, IAPE (MA), Porto Vitória (ES) e Barra-SC.

Representando o aumento da competitividade em estados fora do eixo tradicional, os estreantes na lista de campeões desenharam histórias de superação como os times que conseguiram encerrar grandes jejuns, como Cruzeiro (MG), Goiás (GO), Nacional-AM e Mixto-MT.

No entanto, outros times continuam empilhando taças, a exemplo do Flamengo, tricampeão carioca e do Sport, tetracampeão pernambucano, além do próprio Bahia.

Todos os campeões estaduais de 2026:

Norte

  • Acre: Santa Cruz-AC
  • Amapá: Santos-AP
  • Amazonas: Nacional-AM
  • Pará: Paysandu
  • Rondônia: Guaporé-RO
  • Roraima: GAS
  • Tocantins: Tocantinópolis

Nordeste

  • Alagoas: CRB
  • Bahia: Bahia
  • Ceará: Fortaleza
  • Maranhão: IAPE
  • Paraíba: Botafogo-PB
  • Pernambuco: Sport
  • Piauí: Piauí
  • Rio Grande do Norte: América-RN
  • Sergipe: Sergipe

Centro-Oeste

  • Distrito Federal: Gama
  • Goiás: Goiás
  • Mato Grosso: Mixto-MT
  • Mato Grosso do Sul: Operário-MS

Sudeste

  • Espírito Santo: Porto Vitória
  • Minas Gerais: Cruzeiro
  • Rio de Janeiro: Flamengo
  • São Paulo: Palmeiras

Sul

  • Paraná: Operário-PR
  • Santa Catarina: Barra-SC
  • Rio Grande do Sul: Grêmio

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

baianão campeão EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia campeão do Baianão 2026
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Bahia campeão do Baianão 2026
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Bahia campeão do Baianão 2026
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Bahia campeão do Baianão 2026
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x