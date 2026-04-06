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Bahia, campeões inéditos e tabus: os campeões estaduais de 2026
O Tocantins era o último estado que ainda não havia definido seu campeão e encerrou a temporada estadual
Por Marina Branco
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O Tocantins era o último estado que ainda não havia definido seu campeão de 2026, e no último final de semana, a temporada estadual finalmente chegou ao fim. No Nordeste, o grande destaque foi o Bahia, que conquistou o Campeonato Baiano ao vencer o rival Vitória na final única, chegando à marca de 52 títulos estaduais.
Assim, o Bahia mantém protagonismo histórico e segue como principal força de público e tradição no Baianão, transformando o título estadual em base para brigar em nível nacional.
Além do Bahia, outros campeões tradicionais confirmaram força no estado, com taças para o tetracampeão Sport (PE), o CRB (AL), o Fortaleza (CE), o Botafogo-PB (PB) e o também tetra América-RN (RN), reafirmando domínios históricos no estado.
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No entanto, nem tudo se manteve como sempre. Cinco clubes conquistaram títulos inéditos em 2026, com taças novinhas para Santa Cruz-AC, Guaporé-RO, IAPE (MA), Porto Vitória (ES) e Barra-SC.
Representando o aumento da competitividade em estados fora do eixo tradicional, os estreantes na lista de campeões desenharam histórias de superação como os times que conseguiram encerrar grandes jejuns, como Cruzeiro (MG), Goiás (GO), Nacional-AM e Mixto-MT.
No entanto, outros times continuam empilhando taças, a exemplo do Flamengo, tricampeão carioca e do Sport, tetracampeão pernambucano, além do próprio Bahia.
Todos os campeões estaduais de 2026:
Norte
- Acre: Santa Cruz-AC
- Amapá: Santos-AP
- Amazonas: Nacional-AM
- Pará: Paysandu
- Rondônia: Guaporé-RO
- Roraima: GAS
- Tocantins: Tocantinópolis
Nordeste
- Alagoas: CRB
- Bahia: Bahia
- Ceará: Fortaleza
- Maranhão: IAPE
- Paraíba: Botafogo-PB
- Pernambuco: Sport
- Piauí: Piauí
- Rio Grande do Norte: América-RN
- Sergipe: Sergipe
Centro-Oeste
- Distrito Federal: Gama
- Goiás: Goiás
- Mato Grosso: Mixto-MT
- Mato Grosso do Sul: Operário-MS
Sudeste
- Espírito Santo: Porto Vitória
- Minas Gerais: Cruzeiro
- Rio de Janeiro: Flamengo
- São Paulo: Palmeiras
Sul
- Paraná: Operário-PR
- Santa Catarina: Barra-SC
- Rio Grande do Sul: Grêmio
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