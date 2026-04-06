Bahia, campeões inéditos e tabus: os campeões estaduais de 2026

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Bahia campeão do Baianão 2026 - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Tocantins era o último estado que ainda não havia definido seu campeão de 2026, e no último final de semana, a temporada estadual finalmente chegou ao fim. No Nordeste, o grande destaque foi o Bahia, que conquistou o Campeonato Baiano ao vencer o rival Vitória na final única, chegando à marca de 52 títulos estaduais.

Assim, o Bahia mantém protagonismo histórico e segue como principal força de público e tradição no Baianão, transformando o título estadual em base para brigar em nível nacional.

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Além do Bahia, outros campeões tradicionais confirmaram força no estado, com taças para o tetracampeão Sport (PE), o CRB (AL), o Fortaleza (CE), o Botafogo-PB (PB) e o também tetra América-RN (RN), reafirmando domínios históricos no estado.

Novos campeões

No entanto, nem tudo se manteve como sempre. Cinco clubes conquistaram títulos inéditos em 2026, com taças novinhas para Santa Cruz-AC, Guaporé-RO, IAPE (MA), Porto Vitória (ES) e Barra-SC.

Representando o aumento da competitividade em estados fora do eixo tradicional, os estreantes na lista de campeões desenharam histórias de superação como os times que conseguiram encerrar grandes jejuns, como Cruzeiro (MG), Goiás (GO), Nacional-AM e Mixto-MT.

No entanto, outros times continuam empilhando taças, a exemplo do Flamengo, tricampeão carioca e do Sport, tetracampeão pernambucano, além do próprio Bahia.

Todos os campeões estaduais de 2026:

Norte

Acre: Santa Cruz-AC

Amapá: Santos-AP

Amazonas: Nacional-AM

Pará: Paysandu

Rondônia: Guaporé-RO

Roraima: GAS

Tocantins: Tocantinópolis

Nordeste

Alagoas: CRB

Bahia: Bahia

Ceará: Fortaleza

Maranhão: IAPE

Paraíba: Botafogo-PB

Pernambuco: Sport

Piauí: Piauí

Rio Grande do Norte: América-RN

Sergipe: Sergipe

Centro-Oeste

Distrito Federal: Gama

Goiás: Goiás

Mato Grosso: Mixto-MT

Mato Grosso do Sul: Operário-MS

Sudeste

Espírito Santo: Porto Vitória

Minas Gerais: Cruzeiro

Rio de Janeiro: Flamengo

São Paulo: Palmeiras

Sul