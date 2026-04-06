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Partida do Vitória alcança marca expressiva no Brasileirão; saiba qual

Leão da Barra ficou no empate por 1 a 1 na Arena Condá

João Grassi

Por João Grassi

06/04/2026 - 16:07 h

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Anderson Pato em Chapecoense 1x1 Vitória
Anderson Pato em Chapecoense 1x1 Vitória -

O empate por 1 a 1 entre Chapecoense e Vitória neste domingo, 5, na Arena Condá, alcançou uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 10ª rodada, foi a com maior número de finalizações em toda a competição.

Somando as 15 finalizações do Rubro-Negro com as 25 feitas pelo time de Chapecó, o duelo no sul do país teve um total de 40. Nenhum outro jogo da Série A contou com tantas tentativas de finalizar.

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Os dados foram divulgados pela empresa de estatísticas OPTA. No entanto, apenas 15 dos 40 chutes foram na direção do gol e nenhum atingiu a trave. O Vitória conseguiu nove finalizações certas, enquanto a Chape acertou somente seis.

Finalizações do Vitória

De acordo com o aplicativo Sofascore, o Vitória é a equipe com segunda menor média de finalizações por jogo no Brasileirão: 10.4. Além disso, é a 14ª que menos acerta essas tentativas no campeonato (4 por jogo).

Matheuzinho marcou o gol do Vitória no empate com a Chapecoense
Matheuzinho marcou o gol do Vitória no empate com a Chapecoense | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

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