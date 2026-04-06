RECORDE
Partida do Vitória alcança marca expressiva no Brasileirão; saiba qual
Leão da Barra ficou no empate por 1 a 1 na Arena Condá
Por João Grassi
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O empate por 1 a 1 entre Chapecoense e Vitória neste domingo, 5, na Arena Condá, alcançou uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 10ª rodada, foi a com maior número de finalizações em toda a competição.
Somando as 15 finalizações do Rubro-Negro com as 25 feitas pelo time de Chapecó, o duelo no sul do país teve um total de 40. Nenhum outro jogo da Série A contou com tantas tentativas de finalizar.
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Os dados foram divulgados pela empresa de estatísticas OPTA. No entanto, apenas 15 dos 40 chutes foram na direção do gol e nenhum atingiu a trave. O Vitória conseguiu nove finalizações certas, enquanto a Chape acertou somente seis.
Chapecoense 1x1 Vitória foi a partida com mais FINALIZAÇÕES (40) no Brasileirão.— DataFut (@DataFutebol) April 6, 2026
O resto do Top5 na atual edição;
2. Chapecoense 0x4 Atlético Mineiro (39)
3. Coritiba 0x1 RB Bragantino (38)
4. Internacional 1x3 Palmeiras (37)
5. Vasco da Gama 1x1 Chapecoense (37)
(Via OPTA)… pic.twitter.com/BTerC1jgKe
Finalizações do Vitória
De acordo com o aplicativo Sofascore, o Vitória é a equipe com segunda menor média de finalizações por jogo no Brasileirão: 10.4. Além disso, é a 14ª que menos acerta essas tentativas no campeonato (4 por jogo).
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