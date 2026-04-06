Partida do Vitória alcança marca expressiva no Brasileirão; saiba qual

Siga o A TARDE no Google

Anderson Pato em Chapecoense 1x1 Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O empate por 1 a 1 entre Chapecoense e Vitória neste domingo, 5, na Arena Condá, alcançou uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 10ª rodada, foi a com maior número de finalizações em toda a competição.

Somando as 15 finalizações do Rubro-Negro com as 25 feitas pelo time de Chapecó, o duelo no sul do país teve um total de 40. Nenhum outro jogo da Série A contou com tantas tentativas de finalizar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dados foram divulgados pela empresa de estatísticas OPTA. No entanto, apenas 15 dos 40 chutes foram na direção do gol e nenhum atingiu a trave. O Vitória conseguiu nove finalizações certas, enquanto a Chape acertou somente seis.

Chapecoense 1x1 Vitória foi a partida com mais FINALIZAÇÕES (40) no Brasileirão.



O resto do Top5 na atual edição;

2. Chapecoense 0x4 Atlético Mineiro (39)

3. Coritiba 0x1 RB Bragantino (38)

4. Internacional 1x3 Palmeiras (37)

5. Vasco da Gama 1x1 Chapecoense (37)



(Via OPTA)… pic.twitter.com/BTerC1jgKe — DataFut (@DataFutebol) April 6, 2026

Finalizações do Vitória

De acordo com o aplicativo Sofascore, o Vitória é a equipe com segunda menor média de finalizações por jogo no Brasileirão: 10.4. Além disso, é a 14ª que menos acerta essas tentativas no campeonato (4 por jogo).