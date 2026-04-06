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FUNDAMENTAL

Vitória de Jair Ventura ainda não venceu jogos sem Baralhas

Com desfalque do volante, Leão da Barra empatou com a Chapecoense neste domingo, 5

João Grassi

Por João Grassi

06/04/2026 - 14:00 h | Atualizada em 06/04/2026 - 15:13

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Gabriel Baralhas
Gabriel Baralhas -

Desfalque pela primeira vez em 2026 no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, Gabriel Baralhas é peça fundamental no Esporte Clube Vitória, principalmente com Jair Ventura. Desde a chegada do atual treinador, o Leão da Barra só venceu com a presença do volante em campo.

Baralhas atuou em 26 dos 31 jogos comandados pelo técnico rubro-negro, participando de todas as 14 vitórias conquistadas por ele. Nesta temporada, o camisa 44 ficou fora de apenas dois jogos: poupado na derrota contra o Botafogo-PB e suspenso no duelo deste domingo, 5, na Arena Condá.

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Na temporada passada, da mesma forma, o atleta de 27 anos não jogou em três oportunidades: as derrotas diante de Cruzeiro e Corinthians, além do empate com o Botafogo. Baralhas, inclusive, foi o autor do gol que garantiu a permanência do Rubro-Negro na Série A.

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Vitória de Jair Ventura sem Baralhas

  • Vitória 0x1 Corinthians - Série A 2025
  • Cruzeiro 3x1 Vitória - Série A 2025
  • Vitória 0x0 Botafogo - Série A 2025
  • Vitória 1x2 Botafogo-PB - Nordestão 2026
  • Chapecoense 1x1 Vitória - Série A 2026

"Um dos meus melhores trabalhos na carreira o Baralhas foi protagonista. A gente conseguiu um tricampeonato inédito juntos, um acesso e 15 vitórias consecutivas. Ele voltou a ser esse cara. Um herói improvável hoje", disse Jair após a vitória sobre o São Paulo, na última rodada do Brasileirão de 2025.

Números e retorno de Baralhas

Nas 26 partidas de Gabriel Baralhas com o técnico Jair Ventura, o volante marcou cinco gols e deu três assistências. Além disso, participou diretamente do gol contra marcado por Luan Cândido, hoje jogador do Vitória, na vitória por 3 a 1 sobre o Sport no ano passado.

Baralhas comemora gol contra o Mirassol
Baralhas comemora gol contra o Mirassol | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Baralhas, inclusive, volta a ficar disponível no elenco após cumprir suspensão automática contra a Chape. Ele já poderia atuar no compromisso desta quarta-feira, 8, às 19h, contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, mas agora também fica apto para o duelo contra o São Paulo, no sábado, 11. Ambos os jogos serão disputados no Barradão.

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