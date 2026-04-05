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FINAL ELETRIZANTE

Com um a menos e gols no fim, Vitória busca empate com a Chapecoense

Rubro-Negro sofreu com um jogador a menos, mas buscou a igualdade no placar

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/04/2026 - 18:11 h | Atualizada em 05/04/2026 - 18:27

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Vitória buscou empate nos acréscimos com a Chapecoense
Vitória buscou empate nos acréscimos com a Chapecoense -

O Vitória mostrou poder de reação e evitou a derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste Domingo de Páscoa, o Rubro-Negro saiu atrás da Chapecoense, teve Edenilson expulso ainda no primeiro tempo e, mesmo com um jogador a menos, buscou um empate heroico por 1 a 1 nos acréscimos, na Arena Condá, em Chapecó.

Neto Pessoa abriu o placar para a Chape com gol já no final da partida, aos 42 minutos, mas o Leão da Barra não demorou muito para reagir. Após sair do banco de reservas, o meia Matheuzinho sofreu pênalti nos acréscimos da partida, e ele mesmo converteu a cobrança.

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Com o apoio da sua torcida, a Chape ainda pressionou pelo resultado positivo, mas o goleiro Lucas Arcanjo salvou o Vitória com uma bela defesa. Outro destaque do duelo vai para o zagueiro Camutanga, que sofreu uma entorse no tornozelo e precisou ser substituído durante a partida.

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O jogo ganhou contornos diferentes no final da primeira etapa com a expulsão do jovem Edenilson, titular na lateral-direita na partida. O atleta impede progressão com falta do atacante Ítalo em lance muito próximo da grande área.

Com o resultado, o Vitória se manteve na 13ª colocação com 11 pontos em nove partidas. Além disso, o Rubro-Negro segue sem vencer fora de casa na competição em retrospecto marcado por apenas dois pontos somados como visitante no Brasileiro.

A Chapecoense vive uma situação ainda mais complicada e, com o empate frustrante, se manteve na 17ª colocação com apenas oito pontos. O Alviverde está dentro da zona de rebaixamento e com apenas uma vitória em nove partidas.

O Vitória volta a campo no Brasileirão para receber o São Paulo, no próximo sábado, 11, às 16h30, no Barradão, pela 11ª rodada. Antes disso, contudo, a equipe recebe a Juazeirense dentro de casa pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 19h da quarta-feira, 8.

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