Chapecoense encara o Vitória sem técnico e mergulhada em crise

Chapecoense encara o Vitória buscando voltar a vencer no Brasileiro - Foto: Rafael Bressan/ACF

Adversário do Vitória neste Domingo de Páscoa, a Chapecoense vive uma situação complicada na temporada. Com sete jogos seguidos sem vencer no Brasileiro, a equipe busca seu segundo resultado positivo na competição.

Em oito jogos, a Chape somou três derrotas, quatro empates e apenas uma vitória, conquistada diante do Vasco na primeira rodada. Na 17ª colocação com apenas sete pontos, o time catarinense anunciou a saída do treinador Gilmar Dal Pozzo após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Atlético-MG na última quinta-feira, 2.

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"Espero vocês tenham luz para fazer a escolha do comandante, para não jogar fora todo o trabalho que já foi feito pela sua gestão e desse nosso trabalho maravilhoso", disse Dal Pozzo em entrevista coletiva após deixar o cargo.

Treinador interino e dúvidas no time

A Chapecoense entra em campo com Celso Rodrigues, auxiliar técnico da casa, como comandante, e com o retorno do lateral-direito titular Éverton, que cumpriu suspensão na última partida.

Velho conhecido da torcida do Vitória, o meia Giovanni Augusto, campeão da Série B do Brasileiro em 2023 com o Rubro-Negro, sentiu dores na coxa direita no duelo contra o Galo e virou dúvida para encarar o Leão da Barra.

O experiente Jean Carlos deve herdar a vaga no meio-campo em caso de inaptidão do companheiro. Vitória e Chapecoense se enfrentam às 16h deste domingo, 5, na Arena Condá, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.