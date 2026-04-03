Em crise, próximo adversário do Vitória anuncia demissão de treinador

Gilmar Dal Pozzo, técnico da Chapecoense - Foto: Divulgação | Chapecoense

Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, a Chapecoense anunciou a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo na manhã deste sábado, 3. O clube catarinense busca se reabilitar na temporada após a goleada por 4 a 0 sofrida dentro de casa para o Atlético-MG, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota para o Galo foi a quarta da Chape no torneio, sendo a segunda consecutiva. Na 18ª colocação com apenas sete pontos, o Alviverde venceu apenas um jogo até o momento na competição — contra o Santos, na Arena Condá, por 4 a 2.

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Comandante de permanências na Série B com a Chapecoense, Dal Pozzo é identificado com a torcida, mas a sequência pesou negativamente para seu trabalho.

O time catarinense ficou com o vice-campeonato do estadual, diante do Barra, repetindo o resultado de 2025 — quando perdeu a decisão para o rival Avaí. A Chape disputou 20 jogos na temporada, mas soma 207 partidas pela equipe ao longo de suas quatro passagens. São 91 vitórias, 60 empates e 56 derrotas ao todo.

Chapecoense e Vitória se enfrentam no próximo domingo, 5, às 16h, na Arena Condá, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra ainda não venceu fora de casa no torneio e precisa reagir após a derrota por 3 a 0 diante do Cruzeiro, na última quarta-feira, 1º.