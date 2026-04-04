CAMPEONATO BRASILEIRO

Chapecoense x Vitória: Onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Último duelo entre as equipes aconteceu na série A aconteceu em 2018

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

04/04/2026 - 13:07 h

Vitória x Chapecoense no Barradão
Vitória x Chapecoense no Barradão -

O Esporte Clube Vitória visita a equipe da Chapecoense na Arena Condá neste domingo, 5, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h. Saiba onde assistir, desfalques e prováveis escalações da partida.

O último confronto entre as equipes pela série A do Campeonato Brasileiro foi em outubro de 2018, com o Leão da Barra vencendo a equipe de Chapecó por 1 a 0.

A partida marca a décima terceira disputa entre os times em toda a sua história, com curta vantagem do Vitória.

  • 5 triunfos do Vitória
  • 4 triunfos da Chapecoense
  • 3 empates

Desfalques importantes

O Vitória terá desfalques importantes para a partida contra a Chapecoense. O time perdeu os volantes Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez por causa do terceiro cartão amarelo que receberam diante do Cruzeiro.

Além deles, o Leão ainda tem uma longa lista de desfalques por lesão: Dudu, Edu, Marinho, Rúben Ismael, Riccieli e Pedro Henrique não estão à disposição.

Chape sem treinador

Para a partida, a Chapecoense será comandada pelo interino Celso Rodrigues, já que o técnico Gilmar Dal Pozzo foi demitido na sexta-feira, 3, um dia depois de ser goleado contra o Atlético Mineiro por 4 a 0.

Momento dos clubes

A Chapecoense está há sete jogos sem vencer no Brasileirão e com apenas 7 pontos ocupa a zona de rebaixamento da competição. Já o Vitória, que é o pior visitante da Série A, soma 10 pontos e ocupa o 12º lugar.

Último confronto

Nos último confronto, a Chapecoense venceu o Vitória pela última rodada da Série B de 2023 pelo placar de 3 a 1. Naquele momento, o Leão já tinha conquistado o título da competição, enquanto a Chape precisava do resultado para escapar do rebaixamento.

Onde assistir Chapecoense x Vitória

A partida terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Zé Vitor, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer (Renê). Técnico: Jair Ventura

Chapecoense: Rafael Santos; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Vitor Caetano e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Bolasie e Italo. Técnico: Celso Rodrigues (interino)

Arbitragem:

  • Árbirtro: Jonathan Benkenstein Pinheiro
  • Árbitro Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi
  • Árbitro Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel
  • Quarto Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn
  • VAR: Daiane Muniz

Desfalques

Vitória

  • Gabriel Baralhas
  • Emmanuel Martínez
  • Dudu
  • Marinho
  • Edu
  • Pedro Henrique
  • Rúben Ismael
  • Riccieli

Chapecoense

  • Bruno Matias
  • Robert Santos
  • Maurício Garcez
  • Mancha

