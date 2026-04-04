Vitória e Chape voltam a se enfrentar na Série A após 8 anos; relembre último jogo

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Vitória x Chapecoense no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória enfrenta o time da Chapecoense pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro após oito anos neste domingo, 5, às 16h, na Arena Condá.

O último confronto entre as equipes foi em outubro de 2018, quando o Leão venceu a Chape por 1 a 0 em Chapecó. Naquela edição, o Vitória acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, enquanto o time catarinense terminou o campeonato em 14º colocado.

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Na ocasião, o treinador do Vitória era Paulo César Carpegiani, que entrou em campo com: Ronaldo, Jeferson, Aderllan, Ramon, Fabiano, Léo Gomes, Willian Farias, Rodrigo Andrade, Erick, Lucas Fernandes, Walter Bou.

Confrontos mais recentes

Entre 2018 e 2026, as equipes se enfrentaram pela Série B do Brasileirão em quatro partidas. Dois jogos terminaram empatados por 1 x 1 na Arena Condá e 0 x 0 no Barradão.

Pela série B de 2023, o Vitória venceu por 1 a 0 no Barradão, com gol marcado por Léo Gamalho, e perdeu por 3 a 1 na Arena Condá. O último confronto salvou a Chapecoense de ser rebaixada para a Série C.

Retrospecto do confronto

Ao longo da história, Vitória e Chapecoense se enfrentaram 12 vezes, com seis partidas sendo no Barradão, e seis com o mando da Chapecoense.

O Leão da Barra leva uma pequena vantagem, vencendo 5 das 12 partidas. A Chape venceu 4, com 3 empates ao todo.